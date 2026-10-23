Tövbe iyiliğe yöneltir

İnsan hata yapabilir, yanlış bir yola sapabilir, kendisine ve başkalarına zarar verebilir. Ancak İslam, insanı geçmişteki yanlışlarına mahkûm etmez. Tövbe, yapılan hatayı fark ederek Allah’a yönelmenin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçmenin ve hayatı yeniden inşa etmenin kapısıdır. Çünkü tövbe, yalnızca geçmiş için duyulan pişmanlık değil, gelecek için verilen bir değişim sözüdür.

TÖVBE UMUTSUZLUĞA KARŞI BİR ÇAĞRIDIR

İnsan bazen yaptığı hatanın ağırlığı altında ezilir. Aynı yanlışı tekrar ettiği için kendisini affedilmez görebilir, geçmişini değiştiremeyeceği düşüncesiyle doğruya yönelmekten vazgeçebilir. Oysa Kur’an-ı Kerim, insanı Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemeye çağırır. Zümer Suresi'nin 53. ayetinde şöyle buyrulur: “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

Bu ayet, insanın ne kadar hata yapmış olursa olsun Allah’a dönüş kapısının açık olduğunu hatırlatır. Ancak bu çağrı, günahı önemsiz görmek veya yanlışı sürdürmek için bir gerekçe değildir. Aksine, insanın hatasıyla yüzleşebilmesi ve yeniden doğruya yönelebilmesi için bir umut kapısıdır.

PİŞMANLIK DEĞİŞİMİN İLK ADIMIDIR

Tövbe, yalnızca dil ile “Allah’ım, beni affet” demekten ibaret değildir. Samimi tövbe; yapılan yanlışı fark etmeyi, pişmanlık duymayı, o yanlıştan vazgeçmeyi ve yeniden aynı hataya düşmemek için gayret göstermeyi gerektirir.

Bir insanın gıybet ettiğini fark etmesi, haksız kazançtan uzaklaşması, bir başkasının hakkını çiğnediğini kabul etmesi veya ibadetlerini ihmal ettiğini anlayarak yeniden düzene koyması, tövbenin hayata yansıyan örnekleridir. Burada önemli olan, hatayı yalnızca bir vicdan rahatsızlığı olarak yaşamak değil, davranışları değiştirecek bir irade ortaya koymaktır.

Çünkü insanın Allah’a yönelişi, hayatındaki tercihlerde de karşılık bulmalıdır. Yanlış bir alışkanlığı terk etmek, kırılan bir gönlü onarmak ve haksızlık yapılan kişinin hakkını iade etmek, tövbenin somut adımları arasındadır.

BAŞKASININ HAKKI DA GÖZETİLMELİDİR

İslam’da tövbenin önemli boyutlarından biri de kul hakkıdır. İnsan, yalnızca Allah’a karşı sorumluluklarında değil, diğer insanlarla ilişkilerinde de hata yapabilir. Birinin malını almak, itibarına zarar vermek, ona iftira atmak veya emeğinin karşılığını vermemek bu kapsamdaki yanlışlardandır.

Böyle durumlarda pişmanlık duymak kadar, mümkün olduğunda zararı gidermek ve hakkı sahibine iade etmek de önemlidir. Tövbe, kişinin kendi iç huzurunu kazanmasıyla sınırlı değildir; haksızlığa uğrayan insanın hakkını ve onurunu da gözetmeyi gerektirir.

YENİDEN BAŞLAMAK MÜMKÜN

İnsan değişmek için her zaman yeni bir başlangıca ihtiyaç duyar. Ancak bu başlangıç, geçmişte hiç hata yapmamış gibi davranmak değil, geçmişten ders çıkararak daha doğru bir yol seçmektir. Tövbe, insanın kendisini kusursuz görmesini değil, kusurunu kabul ederek iyiliğe yönelmesini sağlar.

Tahrîm Suresi'nin 8. ayetinde müminlere “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin” buyurulur. Bu çağrı, tövbenin samimiyetini ve insanın hayatındaki dönüştürücü yönünü öne çıkarır.

Samimi bir tövbe, insanın bir daha asla hata yapmayacağına dair kendisine güvence vermesi değildir. Yanlış karşısında duyarlılığını koruması, düştüğünde yeniden doğrulması ve doğru olanı yapmak için çaba göstermesidir.

Tövbe, geçmişi silebilen bir zaman makinesi değil; geçmişin yanlışlarının geleceği belirlemesine engel olan bir dönüş yoludur. İnsan hatasını kabul edip Rabbine yöneldiğinde, yalnızca bağışlanmayı ummaz; daha iyi bir insan olabilmek için de yeni bir adım atar.