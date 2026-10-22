Fon soruşturmasında 11 kişiye tutuklama talebi
20:56, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:17, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 11'i tutuklama, 4'ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz hakkında tutuklama talep edildi.
Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkındaki nihai kararın mahkemenin değerlendirmesinin ardından verilmesi bekleniyor.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Gündem
Fonların tasfiyesi teklifi yasalaştı
Ekonomi
Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı
Gündem
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı