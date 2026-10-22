Piyasa değeri 350 milyon TL: Sahte parfüm operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, sahte parfüm imal edilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte parfümleri Bayrampaşa'daki iki farklı adreste üreterek satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 350 milyon lira olduğu belirtilen 120 bin 115 sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol ve 550 litre parfüm esansı, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi, 9 bin 664 boş parfüm kutusu, dolum makinesi, hava kompresör makinesi, parfüm kapaklama makinesi, parfüm jelatinleme makinesi ve parfüm damıtma makinesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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