Kurumlardan 'Çocuğum hasta' diyerek para topluyordu: Eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı

Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Karabük’ten Bilecik’e eşi Melek G. ile gelen Ünal G. isimli şahıs 78 SK 812 plakalı hafif ticari aracını park yapılmaz yere park ederek, bir kuruma girdi. Burada kurum müdürüne giderek, "Çocuğum hasta" diye elindeki bir dergiyi satmak isteyen şahsı kurum çıkışında zabıta ekipleri yakaladı. Ekiplere ilk olarak sarımsak satmağa geldiği ve kurum müdürünü tanıdığı söyleyen şahıs, ardından zabıtalar güvenlik kameralarını inceleyeceğiz demeleri üzerine "Arabam bozuldu bana yardımcı oldular" dedi. Şahıs ekiplere zorluk çıkarırken, Bursa’ya hastaneye geldiklerini ve geçerken uğradıklarını iddia etti. Şahıs ardından üzerindeki tişört çıkararak, bağırmaya başladı.

Zabıta ekipleri polisten destek isterken, şahsı ve eşini yaptıkları incelemede engelli çocukları olmadığı tespit edildi. Ayrıca şahsın eşinin üzerine Bilecik’e geldikleri araç ve bir tane de binek araç kayıtlı olduğu görüldü. Zabıtalar şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken, Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası yazdı.

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