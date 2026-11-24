Bilecik'te emekli olduktan sonra aronya üretimine hobi olarak başlayan kişi, kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen bu meyveyi tüketmek için talep edenlere ücretsiz olarak gönderiyor.

Aronya hobi olarak yetiştirilmeye başlandı

Edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, emekli olduktan sonra Kocaeli Gebze’den gelip 700 rakımlı Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü’ne yerleşti ve aronya meyvesini hobi olarak yetiştirmeye başladı.

Akçayır, antosiyaninler ve diğer polifenoller açısından zengin, güçlü antioksidan içeren aronyanın kanserle savaştığının iddia edildiğini, birçok hastanın da bu meyveyi tükettiğini anlattı.

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Akçayır, "Emekli olduktan sonra bu köye yerleşerek aronya meyveyi diktik. Aranyo ülkemizde çok fazla tanınan bir meyve değil yeni yeni tanınıyor, Kuzey Amerika bitkisi bu meyvesi şeker açısından da yaban mersininden daha düşük oranda yarı yarıya neredeyse düşük oranda şeker içeriyor. Aronya meyvesinin pazarı yok denecek kadar az. Adliye Köyü 770 rakımı ile tam aranyonun sevdiği bir arazı olduğundan meyve burada çok güzel oluyor" diye konuştu.

IHA Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü'nde emekli edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, hobi olarak yetiştirdiği aronya hasadını yapıyor.

"Tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığı söyleniyor"

Konuşmasını sürdüren Akçayır, "Bu meyvenin kolon kanseri meme kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri gibi kanser türlerinde tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığını bilim adamları söylüyorlar. Dolayısıyla bunun daha tanıtılması halka tanıtılması bunun kullanım alanlarının genişletilmesi lazım. Eczacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Hammadde olarak dondurma sanayinde de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

IHA Emekli edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, Bilecik'in Adliye Köyü'nde hobi olarak yetiştirdiği aronya meyvelerini kanser hastalarına ücretsiz gönderiyor.

Hastalara ücretsiz meyve gönderiyor

Sıtkı Akçayır, son olarak, "Bu meyveyi üretmekteki tek amacım ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak oldu. Bir sürü hasta bana ulaştı ve kendilerine gönderdim." dedi.

Üretimde doğal gübre olarak yalnızca hayvansal gübre verdiklerini, başka bir şey kullanmadıklarını söyleyen Akçayır, "Diplerine onun dışında bitki koruma adına herhangi kimyasal ilaçta kullanmadık tamamen doğal. Gönül rahatlığıyla yıkamadan da yiyebileceğiniz bir meyve." diye konuştu.

Akçayır, "Yakın çevrede olanlar gelip toplayabilirler, uzakta olanlara da gönderdim. Hatta buradan Trabzon’a, İzmir’e, Antalya’ya, Eskişehir’e ve Erzincan’a yolladım." dedi.

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Akçayır, "Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim, yeter ki hastalarına şifa olsun" ifadelerini kullandı.

IHA Emekli edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, Bilecik'in Adliye Köyü'nde hobi olarak yetiştirdiği aronya hasadını yapıyor; meyveyi kanser hastalarına ücretsiz gönderiyor.

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