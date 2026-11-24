Bilecik'te emekli olduktan sonra aronya üretimine hobi olarak başlayan kişi, kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen bu meyveyi tüketmek için talep edenlere ücretsiz olarak gönderiyor.
Aronya hobi olarak yetiştirilmeye başlandı
Edebiyat öğretmeni Sıtkı Akçayır, emekli olduktan sonra Kocaeli Gebze’den gelip 700 rakımlı Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü’ne yerleşti ve aronya meyvesini hobi olarak yetiştirmeye başladı.
Akçayır, antosiyaninler ve diğer polifenoller açısından zengin, güçlü antioksidan içeren aronyanın kanserle savaştığının iddia edildiğini, birçok hastanın da bu meyveyi tükettiğini anlattı.
"Tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığı söyleniyor"
Konuşmasını sürdüren Akçayır, "Bu meyvenin kolon kanseri meme kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri gibi kanser türlerinde tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığını bilim adamları söylüyorlar. Dolayısıyla bunun daha tanıtılması halka tanıtılması bunun kullanım alanlarının genişletilmesi lazım. Eczacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Hammadde olarak dondurma sanayinde de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Hastalara ücretsiz meyve gönderiyor
Üretimde doğal gübre olarak yalnızca hayvansal gübre verdiklerini, başka bir şey kullanmadıklarını söyleyen Akçayır, "Diplerine onun dışında bitki koruma adına herhangi kimyasal ilaçta kullanmadık tamamen doğal. Gönül rahatlığıyla yıkamadan da yiyebileceğiniz bir meyve." diye konuştu.
Akçayır, "Yakın çevrede olanlar gelip toplayabilirler, uzakta olanlara da gönderdim. Hatta buradan Trabzon’a, İzmir’e, Antalya’ya, Eskişehir’e ve Erzincan’a yolladım." dedi.
Akçayır, "Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim, yeter ki hastalarına şifa olsun" ifadelerini kullandı.
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