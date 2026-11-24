Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, omega-3 bakımından öne çıkan hamsi, sardalya ve palamut gibi balık türlerinin haftada en az iki kez tüketilmesini önerdi.

Balık sezonuyla tüketim önerilerinde bulunan Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, her balığın besin değerinin aynı olmadığını belirterek, hamsi, sardalya ve palamutun omega-3 açısından öne çıktığını söyledi. Balığın buğulama ve fırında pişirilmesini öneren Altuncevahir, kızartmanın yağ profilini değiştirebildiğine dikkat çekti. Bitkisel omega-3 kaynaklarının balıktaki EPA ve DHA’nın yerini tamamen tutmadığını ifade eden Altuncevahir, haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye etti.

Balık sezonunun başlamasıyla balığın besin değerleri, tüketim miktarı ve pişirme yöntemleri yeniden gündeme geldi. Balıkların protein, vitamin ve omega-3 içeriklerinin türlerine göre farklılık gösterdiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, özellikle hamsi, sardalya ve palamutun omega-3 bakımından öne çıktığını söyledi. Haftada en az iki kez, toplam 300-350 gram balık tüketilmesini öneren Altuncevahir, besin değerinin korunması için buğulama ve fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Kızartmanın balığın yağ profilini değiştirebildiğini belirten Altuncevahir, bitkisel omega-3 kaynaklarının balıktan alınan yağ asitlerini tamamen karşılamadığını da ifade etti.

IHA Balık sezonuyla tüketim önerilerinde bulunan Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, her balığın besin değerinin aynı olmadığını belirterek, hamsi, sardalya ve palamutun omega-3 açısından öne çıktığını söyledi.

"Hamsi, sardalya ve palamut omega-3 açısından öne çıkıyor"

Her balığın benzer besin öğelerini içermekle birlikte vitamin ve yağ asidi değerlerinin farklılaştığını belirten Altuncevahir, "Protein değerlerine baktığımız zaman, 100 gram üzerinden değerlendirdiğimizde birbirine yakın değerler görüyoruz. Ancak D vitamini, B12 vitamini ve omega-3 değerleri açısından farklılıklar var. Sardalya, hamsi ve palamut omega-3 değeri açısından ön plana çıkıyor. Somon da benzer şekilde yağlı balıklar arasında yer alıyor ve daha fazla omega-3 içeriyor" dedi.

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Küçük ve büyük balıkların farklı avantajları bulunduğunu aktaran Altuncevahir, "Birinin diğerine karşı avantajı olduğundan bahsetmek için birkaç farklı açıdan değerlendirme yapmak gerekiyor. Küçük balıklar, yaşam süreleri daha kısa olduğu için cıva birikimi açısından biraz daha avantajlı konumda. Büyük balıkların ise zaman zaman protein içeriği daha yüksek olabiliyor. Ancak bu durum balığın türüne bağlı. Dolayısıyla hem küçük hem de büyük balıklara soframızda yer verebiliriz" diye konuştu.

"Haftada en az iki kez balık tüketilmeli"

Türkiye’nin taze balığa ulaşma açısından avantajlı bir konumda olduğunu dile getiren Altuncevahir, balık sezonunda tüketimin artırılmasını önerdi. "Taze balığa ulaşabilmek açısından şanslı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla balık sezonunun ilk aylarından itibaren haftada en az iki kez, toplamda 300-350 grama tekabül edecek şekilde balık tüketmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.





IHA Balığın buğulama ve fırında pişirilmesini öneren Altuncevahir, kızartmanın yağ profilini değiştirebildiğine dikkat çekti. Bitkisel omega-3 kaynaklarının balıktaki EPA ve DHA'nın yerini tamamen tutmadığını ifade eden Altuncevahir, haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye etti.

"Kızartma balığın yağ profilini değiştirebilir"

Balığın pişirme yönteminin besin değerinin korunmasında etkili olduğunu kaydeden Altuncevahir, buğulama ve fırında pişirmenin öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Izgarada pişirme sırasında da yüksek sıcaklığa ve uzun süreli ısıya maruz bırakılmaması gerektiğini söyleyen Altuncevahir, kızartmanın ise son tercih olması gerektiğini ifade etti.

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Kızartmanın balığın içerdiği bazı besin öğelerini etkileyebileceğini aktaran Altuncevahir, "Kızartma balığın yağ profilini değiştirebilir ve bir miktar D vitamini içeriğini düşürebilir. Bununla ilgili yapılmış çalışmaların farklı sonuçları bulunuyor. B12 vitamini de biraz kırılgan bir vitamin ve kızartma işlemi bu vitaminin içeriğine zarar verebilir. Dolayısıyla kızartma kesinlikle ilk tercihimiz değil" dedi.

Kızartma yapılması halinde yağın tekrar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Altuncevahir, "Çok uzun süre kızartılmayacak, çabuk pişecek balıklar tercih edilirse omega-3 içeriğinin tamamen kaybolduğunu söyleyemeyiz. Ancak kızartma için kullandığımız yağlar omega-6 açısından zengin. Bu da balığın yağ profilinde değişikliğe neden olabiliyor. Bu nedenle kızartmayı tercih etmemek daha uygun olacaktır" diye konuştu.

"Ceviz, balıktaki omega-3’ün yerini tamamen tutmuyor"

Balık tüketemeyenler için omega-3 takviyelerinin bir seçenek olabileceğini belirten Altuncevahir, bitkisel kaynaklardaki omega-3 yağ asitlerinin balıkta bulunan EPA ve DHA’dan farklı olduğunu söyledi. Ceviz ve keten tohumunun ALA adı verilen omega-3 yağ asidini içerdiğini kaydeden Altuncevahir, bu yağ asidinin vücutta EPA ve DHA’ya dönüşümünün oldukça düşük oranda gerçekleştiğini ifade etti.

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Keten tohumu ve chia tohumunun da ALA içerdiğini belirten Altuncevahir, "Kontrolsüz ve çok yüksek miktarlarda tüketilmeleri bağırsaklarımız açısından bazı problemlere yol açabilir. Dolayısıyla her ikisi de EPA ve DHA’nın yerini tutmayacaktır. Balık tüketemeyenler için takviye kullanımı gerçekten bir seçenek" dedi.

Çiftlik balığında yem içeriğine dikkat çekti

Çiftlik balıkları ile deniz balıklarının besin değerlerinin yetiştirme şartlarına ve kullanılan yemlere göre farklılaşabildiğini belirten Altuncevahir, omega-3 açısından zenginleştirilmiş yemlerle beslenen çiftlik balıklarının bu yağ asidi bakımından yüksek değerlere sahip olabileceğini söyledi.

Balık üretiminde hastalık durumunda ilaç kullanılabildiğini ve kalıntıların dokularda birikebildiğini ifade eden Altuncevahir, imkân bulunması halinde taze balığın tercih edilmesini önerdi. Bununla birlikte balık tüketimini tamamen bırakmak yerine çiftlik balığı ve konserve balığın da değerlendirilebileceğini kaydeden Altuncevahir, konserve balıkların hazırlanma ve avlanma zamanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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"Hamileler cıva içeriği düşük balıkları tercih etmeli"

Hamilelik döneminde balığın bebeğin beyin gelişimi açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Altuncevahir, bu dönemde balığın tamamen beslenme düzeninden çıkarılması yerine cıva içeriği düşük türlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Hamsi, sardalya ve istavrit gibi yaşam süresi daha kısa balıkların tercih edilebileceğini belirten Altuncevahir, levrek tüketiminde ise daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Altuncevahir, "Omega-3, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi açısından çok önemli. Bu nedenle balığı diyetten tamamen çıkarmak yerine cıva içeriği düşük balıkları tercih etmek gerekiyor. Levrek ülkemizde çok tüketiliyor ancak hamilelikte tüketimi biraz kısıtlanması gereken balıklardan biri. Derin sularda yaşadığı için cıva içeriği daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle sık tüketilmemesi, ayda birin üzerine çıkılmaması uygun olabilir" diye konuştu.

Palamutun da mevsiminde değerlendirilebilecek besleyici balıklardan biri olduğunu dile getiren Altuncevahir, çocukların ise mümkünse haftada iki kez balık tüketmesini önerdi. Balık tüketme alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılmasının önemine değinen Altuncevahir, ekonomik şartlar elverdiği ölçüde haftalık tüketimin artırılmasını tavsiye etti.

"Somon dışında yerli balıklarımız da tercih edilebilir"

Somonun dondurulmuş ve Karadeniz’de yetiştirilen çeşitlerinin bulunduğunu belirten Altuncevahir, uygun şartlarda muhafaza edilen ve soğuk zinciri bozulmayan ithal somonun da tüketilebileceğini söyledi.

Somonun yanı sıra Türkiye’de avlanan balıkların da beslenme düzeninde yer alabileceğini kaydeden Altuncevahir, "Somona ulaşamadığımızda da bizim hamsimiz, palamutumuz ve kendi somonumuz var. Bunları da değerlendirebiliriz. Balığın boyutu büyüdükçe protein oranı artabilir. Ancak hamsinin de boyutuna bağlı olarak protein ve omega-3 oranı yüksek olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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