Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, sigara dışında soba ve odun dumanı, hava kirliliği ve radon gazının da akciğer kanseri riskini artırdığını söyledi

Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, akciğer kanserinin yalnızca sigara içenleri tehdit etmediğini söyledi. Soba ve odun ateşinden çıkan duman, hava kirliliği ve radon gazı da hastalığın riskini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Her yıl dünyada 2 milyondan fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de görülen yeni vaka sayısı ise yılda 30 binin üzerinde.

Kanserin görülme sıklığını tütün, elektronik sigara kullanımı, ailevi ve çevresel faktörler arttırıyor. Kasım ayı her yıl "Akciğer kanseri farkındalık ayı" olarak anılıyor.

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Fındıkçıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda hastalığın görülme sıklığına, risk faktörlerine ve erken teşhisin önemine değindi.

Her yıl 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor

Akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en önemli nedeni olmaya devam ettiğini belirten Fındıkçıoğlu, "Akciğer kanseri dünyada halen yaygın olarak görülüyor. Özellikle gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde sayısı giderek artmaya devam ediyor. Dünyada yıllık 2 milyondan fazla insan akciğer kanserinden hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 30 binin üzerinde yeni akciğer kanser vakası oluşuyor" ifadelerini kullandı.

IHA Akciğer kanserinin yalnızca sigara içenleri tehdit etmediğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, soba ve odun ateşinden çıkan dumanın, hava kirliliğinin ve radon gazının da akciğer kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldığını söyledi.

Sigara tek risk faktörü değil

Akciğer kanserinin çevresel faktörlerden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan Fındıkçıoğlu, tütün ürünlerinin hastalığın başlıca nedenlerinden biri olduğunu, ancak tek risk faktörünün sigara olmadığını söyledi.

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Hastalığın aynı zamanda aileden gelen bazı yapıların etkisiyle oluşan, yani genetik faktörlerle ilişkili bir kanser tipi olduğunu da dile getirdi. Çevresel faktörlerin de çok etkili olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Tütün ürünlerinin tüketilmesi, güncel olarak elektronik sigara ve benzeri ürünler, çevre kirliliği, hava kirliliği ve radon gazının akciğer kanserinin başlıca sebepleri olduğunu söyledi.

Sigara kullanmadığı halde akciğer kanserine yakalanan kişilerin sayısına ilişkin değerlendirmede bulunan Fındıkçıoğlu, solunum yoluyla akciğerlere giren partiküllerin hastalık üzerinde etkili olabildiğini belirterek, "Tek sebep sigara değil. Sigara veya tütün ürünleri çok önemli bir sebep ama tek sebep bu değil. Mesela odun ateşi gibi ya da buna benzer duman veya kirli hava akciğer kanserini tetikleyen faktörlerden" dedi.

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Radon gazının gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade eden Fındıkçıoğlu, bu gazın yer altında ve zemine yakın bölgelerde bulunabildiğini söyledi. Gaz, bodrum katlarında veya yeterince iyi havalandırılmayan ve izole edilmemiş ortamlarda birikebiliyor.

Öksürük, nefes darlığı ve kanlı balgam uyarıcı olabilir

Akciğer kanserinin erken evrelerde çoğu zaman belirgin belirtiler vermediğine dikkat çeken Fındıkçıoğlu, hastalığın bazen tesadüfen yapılan kontrollerde tespit edilebildiğini söyleyerek şunları ekledi: "Ailede akciğer kanseri öyküsü varsa ve sigara içiyorsa aslında yaş faktöründen bağımsız 30’lu, 40’lı yaşlardan sonra risk artıyor. Eğer herhangi bir semptom varsa; genelde akciğer kanserleri çok semptom veren hastalıklar değil. Genellikle biz erken evrede şans eseri yakalıyoruz. İleri evrede öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma veya vücutta halsizlik gibi semptomlarla başvurabiliyor hastalar. Burada erken teşhis etmek çok önemli. Eğer kişi kendinde özellikle solunumsal olarak olağanüstü şeyler hissediyorsa, normal dışı şeyler hissediyorsa hekime başvurması ve bir Check-up’tan, bir kontrolden geçmesi iyi olur."

Erken teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir

Akciğer kanserinden korunmanın tedaviden önce geldiğini belirten Fındıkçıoğlu, "Akciğer kanseri erken teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir. İleri evrelere geçtiği zaman ise tedavisi biraz daha zor. O yüzden kişilerin kendilerinde olağan dışı bazı belirtileri fark etmesi ve bununla ilgili hekime başvurması önemli" diye konuştu.

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