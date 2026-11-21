Bu mevsimde rengârenk bir görünüme kavuşan Hevsel Bahçeleri, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bu görsel şöleni izlemek isteyenlerin uğrak mekânları arasında surlar, Millet Bahçesi ve İçkale yer alıyor. Iğdır’dan arkadaşlarıyla gelen Habip Salaz, Hevsel Bahçeleri, Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü gibi tarihi yerleri gezmek için Diyarbakır’a geldiklerini söyledi.