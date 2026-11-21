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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde taş baskı yöntemiyle süzülen her bir damla yağ, tarihin en eski üretim miraslarından birini günümüze taşıyor.

IHA Çiftçi Erdinç Tügen

Kökleri 3-4 bin yıl öncesine uzanan taş baskı yöntemi, çulların arasından damla damla süzülen şifayla zeytin tanesinin en saf meyve suyuna dönüşüm hikâyesini yeniden yaşatıyor.

IHA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihin en eski üretim miraslarından taş baskı yöntemiyle süzülen her bir damla yağ, kadim bir geleneğin izlerini günümüze taşıyor.

Zeytin granit taşlar arasında ezilerek hamur haline getiriliyor

İnsanlık tarihinin en eski üretim miraslarından biri olan geleneksel yöntemde, dalından toplanan zeytinler çekirdekleriyle birlikte granit taşlar arasında ezilerek hamur haline getiriliyor.

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Hamur, hiçbir ısıl işlem ya da kimyasal kullanılmadan çulların içine alınıyor ve baskı altında sıkıştırılıyor. Ortaya çıkan öz ise birkaç dakikalık dinlenmenin ardından suyun üzerine çıkarak saf zeytinyağına dönüşüyor.

IHA Kökleri 3-4 bin yıl öncesine uzanan taş baskı yöntemiyle çulların arasından damla damla süzülen şifa, zeytin tanesinin en saf meyve suyuna dönüşüm hikayesini yeniden yaşatıyor.

"Zeytinin çekirdeğindeki şifa da yağa karışıyor"

Ayvalık’a bağlı Mutluköy’de 6. dönem muhtarlık yapan çiftçi Erdinç Tügen, dedesinden babasına, babasından kendisine ve çocuklarına aktarılan taş baskı geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

IHA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihin en eski üretim miraslarından taş baskı yöntemiyle süzülen her bir damla yağ, kadim bir geleneğin izlerini günümüze taşıyor.

Taşların eskiden hayvan gücüyle döndürüldüğünü, 1930’lu ve 40’lı yıllarda elektriğin gelmesiyle sistemin makineleşmeye geçtiğini ancak temel yöntemin değişmediğini anlatan Tügen, şöyle devam etti:

"Taşa zeytinimizi atıyoruz. Taşa attıktan sonra taş dönüyor ve zeytin tanesini öğütüyor, hamur haline getiriyor. Çekirdeği ile birlikte eziyor. Çekirdeği ile birlikte ezdiği için de çekirdeğin içerisindeki de şifa değerleri, antioksidanları zeytinyağına karışıyor. Hamurları çullarımızın içerisine aldıktan sonra baskımızın üzerine üst üste istifliyoruz. Sıkıştırma usulü sıkıştırarak ezmiş olduğumuz zeytin hamurunun içerisindeki su ve yağı alıyoruz. Yağ sudan hafif olduğu için de bir 5 dakika bekledikten sonra suyun üzerine yağımız çıkarak üstünden kaydırma ile yağını alıyoruz."

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IHA Kökleri 3-4 bin yıl öncesine uzanan taş baskı yöntemiyle çulların arasından damla damla süzülen şifa, zeytin tanesinin en saf meyve suyuna dönüşüm hikayesini yeniden yaşatıyor.

Isıl işlem uygulanmadığı için besin değerleri korunuyor

Tügen, zeytinin bir meyve olduğunu ve taş baskı yönteminde hiçbir ısıl işlem ya da kimyasal uygulanmadığını vurguladı. Elde edilen yağı ise taze sıkılmış doğal meyve suyuna benzetti.

Zeytindeki vitamin, mineral, antioksidan ve önemli bileşiklerin hiçbir işlem görmediği için korunduğunu dile getiren Tügen, kontinü sistemlere göre taş baskıda daha fazla zeytinden 1 kilogram yağ çıkabildiğini söyledi. Bu nedenle maliyet ve verim farkının fiyata da yansıdığını, ancak şifa değeri açısından bu emeğin karşılığını verdiğini sözlerine ekledi.

IHA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihin en eski üretim miraslarından taş baskı yöntemiyle süzülen her bir damla yağ, kadim bir geleneğin izlerini günümüze taşıyor.

IHA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihin en eski üretim miraslarından taş baskı yöntemiyle süzülen her bir damla yağ, kadim bir geleneğin izlerini günümüze taşıyor.

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