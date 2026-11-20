Dünya'nın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi'nin üreticilerinin yaşadığı sorunlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir rapor halinde sunuldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi'ndeki üreticilerin yaşadığı sorunlar bir rapor halinde sunuldu.

Türk zeytinyağı sektörünün içinde bulunduğu şartlara ilişkin bilgilerin yer aldığı raporla ilgili olarak Bahçeli'nin proje hazırlaması bekleniyor.

Rapor MHP'li heyetle sunuldu

Ziyaret, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve MHP Balıkesir İl Başkanı Av. Mustafa Bilsem'in yanı sıra MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP Edremit İlçe Başkanı Nihat Gezergiç ve MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan tarafından gerçekleştirildi.

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Balıkesir'in Körfez bölgesindeki zeytin üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini içeren rapor, Bahçeli'ye sunuldu.

Görüşmede, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri ve zeytinciliğin geleceği için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Bahçeli sorunları takip ettiğini söyledi

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'deki tarım sektöründe yaşanılan sıkıntıları yakından takip ettiğini, zeytin ve zeytinyağı alanındaki problemlerin çözümlenmesi için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

MHP'li heyetin sunduğu raporu inceleyerek konuyla yakından ilgileneceğini müjdeleyen Bahçeli'nin, önümüzdeki süreçte konuyu gündemine alması ve Türk zeytinyağı sektörünün dev adımlar atabilmesi için önemli adımlar atması bekleniyor.

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