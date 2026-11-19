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Siyasette belediye başkanlarının parti değişikliği devam ediyor.

Antalya, Tekirdağ ve Korkuteli'den gelen istifa haberlerinin ardından gözler bugün Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti toplantısına çevrildi.

Büşra Özdemir CHP'den ayrıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Temmuz 2025'te belediye başkan vekilliği görevine seçilen Büşra Özdemir, CHP üyeliğinden istifa etti.

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, istifanın parti sistemine yansıdığını belirterek Özdemir'in kendilerine önceden herhangi bir bilgi vermediğini söyledi.

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Şahin, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye geçiş iddiası gündemde

Özdemir'in istifasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı COP31 kapsamındaki programlarda Özdemir'in de yer alması dikkat çekmişti.

Özdemir'in bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla partiye geçmesi ve rozet takması bekleniyor.

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Korkuteli'de 50 yıllık tabloyu değiştirmişti

AK Parti'ye katılması beklenen isimler arasında Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da bulunuyor.

4 Kasım'da CHP'den istifa ettiğini duyuran Caran'ın da Ankara'daki toplantıda AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Caran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yarışmış ve oyların yüzde 47,14'ünü alarak 18 bin 261 seçmenin desteğiyle belediye başkanı seçilmişti. Bu sonuçla ilçede yaklaşık 50 yıl sonra CHP yönetimi göreve gelmişti. Caran, seçim yarışında MHP'nin adayı Sadık Önal'ı geride bırakmıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da listede

Ankara'daki toplantıya ilişkin kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu.

Yeni Parti'den 7 Kasım'da ayrılan Yüceer'in de AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi. Yüceer'in istifasında kurultay delegesi yapılmamasının etkili olduğu öne sürüldü.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise istifanın ardından yaptığı açıklamada Yüceer'e altı gündür ulaşamadıklarını ve telefonlarına yanıt alamadıklarını belirtmişti.

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Üç belediye başkanının parti değişikliğine ilişkin iddiaların bugün yapılacak toplantıda netlik kazanması bekleniyor.

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