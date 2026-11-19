ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ev sahipliğinde Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği temaslar için Çin'e ulaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından uçaktan inişinde resmi törenle karşılanan Trump için düzenlenen görkemli karşılama töreninde askeri gösteriler ve protokol detayları dikkat çekti. Şi, eylül ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump ve eşinin kendisini havaalanında özel olarak karşılamasını hatırlatarak, Çin'in de ABD Başkanı'na yönelik karşılamasında karşılıklılık geleneğini yansıttığını ifade etti. Amerikan medyası, Şi'nin en son eski ABD Başkanı Barack Obama'ya benzer bir karşılama yaptığı hatırlatıldı. Çin lideri, görüşmelerde Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra Asya-Pasifik iş birliği ve küresel gelişmelerin de ele alınmasını beklediğini kaydetti. Çin, Rusya ve ABD liderlerinin bugün bir araya geleceği zirve öncesinde verilen sıcak mesajlar, üç ülke arasındaki diplomatik temasların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Savaş uçaklarından selamlama

Karşılama töreninde düzenlenen gösterileri yakından takip eden Trump, kendisine yönelik karşılamaya alkışlarla karşılık verdi. Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise Çin ordusuna ait J-10S tipi savaş uçaklarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşu oldu. Trump'ın gelişi onuruna düzenlenen uçuş, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara askeri törenin de eşlik ettiğini gösterdi.

Şi'den Trump'a istikrarlı ilişkiler mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump ile gerçekleştireceği görüşmelerin Çin-ABD ilişkilerinde yapıcı, stratejik ve istikrarlı bir sürecin ilerletilmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, adalet ve karşılıklılık ilkeleri temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Stratejik ortaklık vurgusu

Üçlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Şi Cinping de Çin'in Shenzhen kentinde bir araya geldi. APEC Zirvesi marjında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ekonomik ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonunun uluslararası arenada istikrarlı şekilde sürdüğünü belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2026 yılında da güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacağını ifade eden Putin, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası konusunda ortak ve yapıcı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Şi Cinping ise Rusya-Çin ilişkilerinin geniş bir perspektife sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü bağların uluslararası gelişmelerden ve küresel konjonktürdeki dalgalanmalardan etkilenmediğini dile getirdi.

İlk fotoğrafı verdiler

Üç lider, dün bir araya gelerek zirve öncesinde birbirleriyle selamlaştı. Shenzhen'de düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında kaydedilen görüntülerde Putin ile Trump'ın tokalaştığı, ardından Şi Cinping ile birlikte sohbet ederek toplu fotoğraf için yerlerini aldıkları görüldü. Putin, üçlü zirveye ilişkin değerlendirmesinde görüşmenin oldukça faydalı olacağını söyledi. Trump ise Çin'deki temaslarında daha doğaçlama bir yaklaşım benimsemek istediğini belirtti. ABD Başkanı'nın Şi ve Putin ile nükleer silahların sınırlandırılması ve 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmeyi planladığı bildirildi. Üç liderin gerçekleştireceği kritik görüşmenin, yalnızca üç ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, küresel güvenlik, nükleer silahsızlanma ve Ukrayna'daki savaşın geleceği bakımından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Reklam Reklam

Dünya

ABD ordusu ile İsrailli Tomer arasında 830 milyon dolarlık top mermisi anlaşması

Dünya

Kremlin'den Çin'deki ilk üçlü zirve öncesi açıklama: Herkes bu görüşmeden sonuç bekliyor

Dünya

Karadeniz'de batan LPG tankeri 4 kez vurulmuş: 19 mürettebat kurtarıldı