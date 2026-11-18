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Liberya bandıralı Gas Husky adlı tanker, Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında dün acil durum sinyali vermiş ve ardından batmıştı. Geminin 4 kez mühimmatla vurulduğu belirlendi.

Gemideki 19 mürettebatın kurtarıldığı açıklandı.

Seyir halindeyken dün acil durum sinyali veren Liberya bayraklı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankeri, Byala kentinin yaklaşık 80 kilometre doğusunda battı. İlk aşamada nedeni belirlenemeyen olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Smarkov: 4 saldırı gerçekleşti

Varna Bölge Valisi Mario Smarkov, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Saldırı sayısı konusunda hiçbir şüphe yok, 4 saldırı gerçekleşti, ancak kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) türü konusunda denizcilerden henüz doğrulama alamadık"

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Geminin insansız bir sistem tarafından vurulduğunu, isimleri açıklanmayan iki deniz güvenliği kaynağı da belirtti.

Geminin Yunanistan merkezli işletmecisinden ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bulgaristan ve Romanya Rusya'yı işaret etti

Deniz güvenliği şirketi Diaplous'a göre, temmuz ortasından bu yana Bulgaristan ve Romanya açıklarında en az 17 gemi saldırıya uğradı.

Romanya ve Bulgaristanlı yetkililer, kıyılarına yakın bölgelerde gerçekleşen saldırıların sorumlularına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, zaman zaman Rusya'yı işaret etti. Deniz güvenliği uzmanları da saldırılarda Rusya'nın rolü olabileceğini değerlendirdi.

Moskova yönetimi bu iddiaları reddetti ve Ukrayna'yı Karadeniz'in diğer bölgelerinde Rus gemilerini hedef almakla suçladı.

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