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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 710’a yükseldiğini bildirdi.

İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü süreçte can kaybı her geçen gün artıyor.

Son 24 saatte can kaybı ve yaralılar

Son 24 saatte 6 kişinin saldırılar sonucu, 1 kişinin de daha önce aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Bakanlık, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 658’e, yaralıların sayısının ise 6 bine yükseldiğini belirtti.

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İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda yaralı sayısı 176 bin 131’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 bin 710’a ulaştı.

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