İran'ın, temel tarım ürünlerinden olan domates, patates ve soğan ihracatını yasakladığı bildirildi.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, üç ürünün ihracatına yasak getirildi.
Karar tüm gümrüklere iletildi
Haberde, alınan kararın mevcut acil durum şartlarından ve tarım ürünleri pazarının yönetilmesi ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi.
Haberde ayrıca, ihracat yasağına ilişkin kararın tüm gümrüklere iletildiği bilgisi yer aldı.
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