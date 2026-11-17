2026 yılının üçüncü geçici vergi döneminde beyanname verme ve ödeme süresi bugün sona eriyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan döneme ilişkin yükümlülüklerini henüz yerine getirmeyen mükelleflerin bugün işlem yapması gerekiyor. Peki, geçici vergiyi kimler ödemek zorunda? Beyanname ve ödeme işlemleri hangi kanallardan gerçekleştiriliyor?
2026 yılına ilişkin üçüncü geçici vergi döneminde takvim sona erdi. Temmuz-eylül döneminde elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan geçici vergi için beyanname verme ve ödeme işlemlerinde bugün son gün.
Geçici vergi, gelir ve kurumlar vergisinin yıl sonuna bırakılmadan dönemler halinde tahsil edilmesini sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yıl içerisinde ödenen geçici vergi tutarları, mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi hesaplamasından düşülüyor.
GEÇİCİ VERGİYİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?
Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemekle yükümlü bulunuyor.
Buna karşılık kazançları basit usulde belirlenen mükellefler ile zirai kazanç sahipleri geçici vergi kapsamında yer almıyor.
BEYANNAME VE ÖDEME NEREDEN YAPILIYOR?
Geçici vergi beyannameleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilebiliyor.
Vergi ödemeleri ise Dijital Vergi Dairesi'nin yanı sıra anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve vergi daireleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
ÖDEMEYİ GECİKTİRENLERE ZAM UYGULANACAK
Belirlenen süre içerisinde geçici vergi borcunu ödemeyen mükellefler için gecikme zammı uygulanıyor. Bu nedenle üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerinin bugün tamamlanması gerekiyor.
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