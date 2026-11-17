Türk Hava Yolları'nın (THY) 10 yıldan fazla süredir Çin'e seferleri artırma talebi vardı. Önce Pekin, Şanghay ve Guangzhou'nun haftalık sefer sayısı 21'den 42'ye çıktı. Ardından, Chengdu (Çengdu) hattı haftalık 3 seferle açıldı. THY'nin sadece Çin'deki değil, Asya'daki tüm kapasitesi arttı. Bunun bir nedeni de ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikası ve ABD'nin Şubat 2026'da İran'a açtığı savaş… Yakıt problemi nedeniyle Küba'ya uçuş durunca, Venezuela kapalı kalınca, Orta Doğu ve Körfez'deki birçok uçuş iptal olunca Asya'daki fırsatlar değerlendirildi. Bir anlamda İran savaşının zararı minimize edildi.

YÜZDE 18 KAPASİTE ARTIŞI VAR

Chengdu'da sohbet ettiğimiz THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, "Endonezya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam'da da ilave uçuş hakkı aldık. Bu kez uçak bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Şeker, şu bilgileri verdi: "İlk 9 ayda Uzak Doğu hatlarımızda yüzde 17-18 kapasite artışı var, yolcu artışı da… Maldivler, Mauritius, Seyşeller gibi bölgelerin de katkısıyla üçüncü çeyrek kârlılığımız geçen seneye göre ciddi erime kaydetmedi. Faaliyet kârımız, geçen seneye göre yüzde 12 geride kaldı. Ama 9 aylık bakıldığında tabii ki yüzde 50'den fazla düşüş var. İlk 6 ayda neredeyse geçen senenin 600-700 milyon dolar gerisindeydik. Zor bir 6 ay geçirmiştik."

KRİZLERİ İYİ YÖNETTİK

Asya'daki büyümenin arkasında Türkiye ve THY'nin krizleri iyi yönetebilmesi var. Şeker, THY'yi emsal hava yollarından ayıran en önemli özelliğin pandemide ya da darbe girişimlerinde görüldüğü üzere hızlı, networkü yeniden planlayabilme kabiliyeti olduğuna dikkat çekti. Şeker, "Birçok Avrupalı ve Amerikalı hava yolu şirketinin 9 aylık verisi açıklandı. Lufthansa küçüldü, diğerleri de maksimum yüzde 1-2 büyüdü. Biz geçen seneye göre yüzde 4 büyüdük. Tabii maliyet unsurları da var ama ciro yüzde 20 civarında arttı. Kapasitenin çok hızlı şekilde kârlı olan yerlere kanalize edilebilmesi bize bu direnci sağladı" diye konuştu.

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Chengdu ile 400 milyonluk yeni nüfus

Türk Hava Yolları'nın 11 Kasım'da sefer başlattığı Chengdu şehrinin nüfusu 21,5 milyon. Chengdu'nun bağlı olduğu Siçuan eyaletinin nüfusu 80-90 milyon. Şehre trenle rahatlıkla ulaşabilecek nüfus sayısı ise tam 400 milyon civarında. Fortune ilk 500'deki şirketin 100'ü burada var. Çin'in batısında olması dolayısıyla da THY'nin networkünü besliyor.

Bilet fiyatları kısa vadede düşmez

Şeker, Şubat 2026'da artan jet yakıtı fiyatının THY'ye etkisinin 2,5 milyar dolar, enflasyonun etkisinin ise 500 milyon dolar olduğunu söyledi. Petrol fiyatları düştüğünde bilet fiyatlarının düşüp düşmeyeceği sorusuna ise Şeker, şu cevabı verdi: "Petrol fiyatlarının düşüşü, bilet fiyatlarını kısa vadede etkilemez. Tüm hava yolları temkinli. Akıllarda hep bir "acaba" var. Tabii ki rekabet olabilir. Hava yollarının üçüncü çeyrek sonuçlarını gördük. Bu şartlarda bilet fiyatları kolay kolay savaş öncesi döneme gelmez. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 29,5 oldu. Avrupa'da enflasyon arttı, Avrupa Merkez Bankası ve ABD faiz artışına gitti. Global enflasyon kaynaklı yakıt fiyatları aşağı gelse bile şirketlerin bilet fiyatlarını bir süre daha yüksek tutma çabası olacaktır."

Neden Hua Hua?

Şeker, Chengdu hattının açılışında reklam yüzünün Hua Hua isimli panda olmasının nedenini şu şekilde açıkladı: "Kentin her yerinde panda var. Şehrin ikonu haline gelmiş. Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi ile bir yıllık iş birliği imzaladık. Uçak içi eğlence merkezi ile sosyal medya platformlarımızda Hua Hua ile birlikte Çhengdu'nun tanıtımını yapacağız. Merkezi, bir yılda 13 milyon turist ziyaret etmiş ama sadece 1,5 milyonu yabancı. Onlar Avrupa'dan Amerika'dan da turist gelmesini istiyor. Biz böyle bir katkı verebiliriz."

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