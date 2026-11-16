Gassal 4. sezonuyla final yapıyor: Yeni fragman yayınlandı

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi için veda vakti geldi. Baki’nin hikâyesi nerede noktalanacak? Gassal 4. sezon final tarihi ve yeni bölümlere detaylar haberimizde.
TRT’nin dijital yayın platformu tabii’nin ilgiyle takip edilen dizisi Gassal, dördüncü sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı yapımın final sezonuna ilişkin yayın tarihi netleşti.
Platformun yeni yayın dönemine dair yaptığı duyuruda, Baki karakterinin hikâyesini merkeze alan dizinin 4. sezonunun aynı zamanda son sezon olacağı açıklandı.
Buna göre Gassal’ın final sezonu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü tabii platformunda izleyiciyle buluşacak. Ahmet Kural’ın başrolünü üstlendiği yapım, 19 Kasım’da başlayacak son sezonun ardından ekran macerasını tamamlayacak.
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