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Rafadan Tayfa Gordion filmi 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak

20:25, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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TRT ve ISF Studios ortak yapımı Rafadan Tayfa Gordion filmi, Ankara'da çalınan gizemli bir vazonun ardından efsaneyi araştıran Tayfa'nın macerasını anlatacak ve 25 Aralık'ta vizyona girecek.

TRT ve ISF Studios ortak yapımı Rafadan Tayfa Gordion filminin yeni fragmanı sosyal medyada yayımlandı. Animasyon serisinin altıncı filmi 25 Aralık'ta sevenleriyle beyazperdede bir araya gelecek.

Animasyon serisinin altıncı filmi olan "Rafadan Tayfa Gordion", 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. TRT ve ISF Studios'un ortak yapımı filmin yeni fragmanı sosyal medyada yayımlandı.

Tayfa unutulmuş bir efsanenin izinde

Filmde Ankara'da gizemli bir vazonun çalınması, Rafadan Tayfa'yı unutulmuş bir efsanenin izini sürmeye yöneltiyor. Vazonun üzerindeki kabartmalar, Kamil'e benzeyen bir figür ve Ankara'nın simgelerinde saklı işaretler, ekibi geçmişten bugüne uzanan bir bilmecenin peşine düşürüyor.

İpuçlarını bir araya getiren Tayfa, Midas'ın mührü efsanesinin ardındaki gerçeği araştırıyor. Aynı zamanda binlerce yıl önce atıldığına inanılan Gordion Düğümü'nü çözmeye çalışıyor.

Yönetmen koltuğunda İsmail Fidan var

Tarihi, gizem ve macerayla buluşturan filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan üstleniyor. Senaryoyu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

Seslendirmede Levent Kol ve Yağmur Sergen yer alıyor

Filmin seslendirme kadrosunda Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Aysın Işımer, Emine Sergen Kazbek, İsmet Numanoğlu, Hakan Bozbey, Serdar Özap, Altay Çapan ve Okan Şenozan bulunuyor.

Başlıklar :rafadan tayfa gordionrafadan tayfatrtisf studios
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Rafadan Tayfa Gordion filmi 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak
TRT ve ISF Studios ortak yapımı Rafadan Tayfa Gordion filmi, Ankara'da çalınan gizemli bir vazonun ardından efsaneyi araştıran Tayfa'nın macerasını anlatacak ve 25 Aralık'ta vizyona girecek.
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