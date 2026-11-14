Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu.
Anlaşmanın onay sürecine ilişkin düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mekke Anlaşması neyi öngörüyor?
Üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma, tarafların ortak tehdit ve saldırılara karşı kolektif caydırıcılık kapasitesini artırmasını öngörüyor.
Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve savunma sanayii alanında iş birliğinin artırılması hedefleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.