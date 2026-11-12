Bakan Gürlek'ten 'Sercan Sayal' paylaşımı: Hiçbir sınır suçla mücadelede kararlılığımıza engel olamaz

"Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis'e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."