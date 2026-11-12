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Bakan Gürlek'ten 'Sercan Sayal' paylaşımı: Hiçbir sınır suçla mücadelede kararlılığımıza engel olamaz

16:41, 12/11/2026, Perşembe
AA
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116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İstanbul'a getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kırmızı bültenle aranan "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin, "Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile 1 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele aldığını, ülkeye teslimleri beklenen kişilere yönelik talepleri ilettiğini hatırlattı.

Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiği kişilerden biri olan, "tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal'ın, Yunanistan'dan Türkiye'ye tesliminin sağlandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

  • "Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis'e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Gündem
116 suç kaydı bulunan kırmızı bültenli yeni nesil suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

Başlıklar :Adalet Bakanı Akın GürlekKırmızı bültenSercan SayalTürkiye'ye iadeyeni nesil organize suç örgütü
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Bakan Gürlek'ten 'Sercan Sayal' paylaşımı: Hiçbir sınır suçla mücadelede kararlılığımıza engel olamaz
116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İstanbul'a getirildi.
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