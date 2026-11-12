Bakan Yusuf Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekillere: 'Ben nasıl yaşayacağım acaba?'

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Bakan Tekin'den tokalaşmayı reddeden vekile ironik yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile DEM Partili milletvekili Keziban Konukcu arasında TBMM'deki bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Tekin'in uzattığı eli sıkmayan Konukcu'ya Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba?" sözleriyle karşılık verdi.

"Üzüntüden ölüyorum" dedi, arkasını döndü

Tekin, sözlerinin devamında "Üzüntüden ölüyorum" ifadesini kullandı. Ardından yönünü dönerek "Hiç umurumda bile değil" dediği anlar kameraya yansıdı. Bakan Tekin'in sözleri ve tavrı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer aldı.