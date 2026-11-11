Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamaya katılmadı: GKRY lideri Nikos Hristodulidis COP31 Liderler Zirvesi'nde kapıda bekletildi

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Küresel iklim diplomasisinin merkez üssü haline gelen Türkiye, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi ile bütün gözleri üzerine çevirdi. Zirvenin unutulmayan anlarından biri de karşılama töreninde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in kapıda bekletilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama törenine katılmaması oldu.

GİRİŞİ ESNASINDA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Zirve alanına giriş yapan Rum lider Hristodulidis, Türk protokol görevlilerinin "bekleyin" uyarısıyla karşılaştı. Tam o esnada dev ekranlara şanlı Türk bayrağının yansıtılmasıyla, Hristodulidis şaşkıan döndü.

Karşılama protokolünde tek başına bırakılan Hristodulidis’e bir darbe de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’ten geldi. Bekleyişin ardından alana yürüyen Rum liderin karşısına geçen Guterres, kameraların önünde son derece gergin ve sert bir üslupla Hristodulidis’e ikazlarda bulundu. BM Genel Sekreteri’nin ayarı karşısında bozguna uğrayan Rum liderin suratı aniden asıldı, yaşadığı hezimet ve çaresizlik uluslararası kanalların canlı yayınlarına saniye saniye yansıdı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAMAYA KATILMADI

O anlar bir başka dikkat çekici oaly ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hristodulidis'i karşılamaya çıkmaması oldu. Bir kaç saniye önce başka bir lideri karşılayan Erdoğan, Hristodulidis'in gelişiyle alanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'i tek bıraktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ise Guterres karşıladı.

Guterres’in Christodoulides’e gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekti. Rum liderin, Guterres’in sözleri üzerine yüz ifadesi değişti ve suratı asıldı. Bu anlar saniye saniye ekranlara yansıdı.

"TÜRKLER BİZİ KÜÇÜMSÜYOR"

Yaşanan olay Rum basınında geniş yankı uyandırırken, medya organları "Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor" başlıklarıyla gelişmeleri duyurdu. Öte yandan Rum hükümet kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılama töreninde bizzat yer almamasını ve yaşanan protokol engellerini 'Hristodulidis'i küçümseme işareti' olarak değerlendirdi.