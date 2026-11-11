COP31 İklim Zirvesi'nde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Von der Leyen'e 'maşallah'lı karşılama

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Uluslararası iklim diplomasisinin kalbinin attığı COP31 Liderler Zirvesi, sadece kritik müzakerelerle değil, dünya liderleri arasındaki renkli ve samimi anlarla da gündeme damgasını vuruyor. Zirvenin ev sahipliği ve karşılama maratonu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yaşanan diyalog tören alanına neşe kattı.

Zirve alanına giriş yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğuyla sıcak bir şekilde tokalaştı. Liderlerin el sıkıştığı esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek İngilizce ve Türkçe ifadeleri harmanlayıp "Good morning. Maşallah, how are you?" (Günaydın. Maşallah, nasılsınız?) sözleriyle selam vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Erdoğan'ın samimi ve içten selamlamasına tebessümle karşılık veren Ursula von der Leyen, memnuniyetini dile getirerek zirve alanına geçti. İki lider arasındaki bu sıcak diyalog ve samimi jest, protokol havasını yumuşatırken ikili temaslar öncesinde de olumlu bir hava estirdi. O anlar basının yoğun ilgisi eşliğinde saniye saniye kameralara yansıdı.