Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te görünmüyorsa muayeneden geçemezsiniz

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Araç sahiplerinin yalnızca trafik cezalarını ve vergi borçlarını değil, otomobilleri hakkında alınan hukuki kararları da takip etmesi gerekiyor. İcra takibi, mahkeme kararı veya idari işlemler nedeniyle araçlara yakalama ya da trafikten men kaydı konulabiliyor. Bu kayıtlar, araçların trafikte kullanılmasının yanı sıra sigorta ve muayene işlemlerinde de engel oluşturabiliyor.

Araç hakkında yakalama kararı neden çıkarılıyor?

Araçlar hakkında yakalama kararı verilmesinin farklı hukuki nedenleri bulunuyor. İcra takipleri, mahkeme kararları ve idari işlemler sonucunda otomobillere yakalama veya trafikten men kaydı işlenebiliyor.

Üstelik bu süreçte borcun miktarı tek başına belirleyici olmuyor. Devam eden hukuki işlemlerin takip edilmemesi, araç sahiplerinin beklemedikleri yaptırımlarla karşılaşmasına yol açabiliyor.

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Yakalama kaydı olan araçlar muayeneden geçemiyor

Araç hakkında aktif bir yakalama kararı bulunması, sahibinin resmi işlemlerini de etkiliyor. Bu durumdaki araçlar için zorunlu trafik sigortası düzenlenmesinde sorun yaşanabilirken araç muayenesi işlemleri de gerçekleştirilemiyor.

Öte yandan yakalama kaydı bulunan bir otomobilin trafik denetiminde tespit edilmesi halinde araç trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor

Araçlarının hukuki durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bunun için platformda yer alan Araçlarım bölümüne girerek otomobile ilişkin kayıtların incelenmesi gerekiyor.

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Ancak aracında haciz veya yakalama kaydı olabileceğini düşünenlerin yalnızca e-Devlet sorgulamasıyla yetinmemesi önem taşıyor. Kaydın hangi gerekçeyle oluşturulduğunu ve devam edip etmediğini öğrenmek için ilgili icra dairesine veya kararı veren resmi kuruma başvurulması gerekiyor.

Yakalama kararı nasıl kaldırılıyor?

Araç üzerindeki yakalama kararının kaldırılması için öncelikle kararın hangi kurum tarafından ve hangi gerekçeyle verildiğinin belirlenmesi gerekiyor.

Kararın dayanağını oluşturan borcun ödenmesi veya ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından kararı veren icra dairesi ya da resmi kurum nezdinde kaldırma işlemleri başlatılabiliyor.

Araç sahiplerinin, muayene randevusu almadan veya resmi işlemlere başlamadan önce otomobillerinin hukuki durumunu kontrol etmesi, sonradan yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

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