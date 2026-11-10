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Tüm ehliyet sahipleri dikkat: Bu koda dikkat etmeyenler milyonluk tazminat ödeyebilir

11:02, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ehliyetlerin arka yüzündeki 12. alan, dikkat edilmediği takdirde büyük mağduriyetlere kapı aralıyor. Sürücülerin belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırmasını zorunlu kılan bu kodların ihmali, polis çevirmelerinde cezai işlem uygulanmasının yanı sıra, olası kazalarda milyonlarca liralık tazminat yüküyle karşılaşılmasına neden olabiliyor.

Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi gibi temel bilgilerin yanı sıra, sürücünün trafikte taşıması gereken özel sağlık şartları da yer alıyor. Birçok sürücü, belgesini aldıktan sonra sınıfına göre azami 10 yıl boyunca hiçbir yenileme işlemi yapmadan kullanabileceğini düşünse de, ehliyetin arka yüzünde bulunan 12. sıradaki bilgiler bu durumu tamamen değiştirebiliyor. Bu alanda yer alan özel kodlar, sürücünün sağlık durumuna göre periyodik muayene zorunluluğu içeriyor.

Hangi kod, ne anlama geliyor?

12. alanda yer alan kodlar, sürücünün sağlık raporunu ne sıklıkla yenilemesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına ehliyetlerinde yer alabilecek şu kodlara dikkat etmesi büyük önem taşıyor:

• 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

• 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü

• 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

• 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

• 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü


Olası bir kazada sigorta şoku yaşayabilirsiniz

Sağlık raporu yenileme süresinin dolması sadece trafik denetimlerinde kesilecek cezalarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çok daha ciddi maddi yıkımlara zemin hazırlıyor. Ehliyetindeki 12. alan kodunun gerektirdiği sağlık raporu süresi dolmuş bir sürücü trafik kazasına karıştığında, trafik sigortası ve kasko şirketleri hasar ödemesi yapmayı reddedebiliyor. Bu kritik detay, sürücülerin kendi araçlarındaki ya da karşı tarafa verdikleri zararlardan dolayı milyonlarca liralık tazminat davalarıyla baş başa kalmasına yol açabiliyor.

Sorgulama e-Devlet üzerinden, yenileme aile hekiminden yapılıyor

Sürücüler, ehliyetlerindeki bu kodların getirdiği yükümlülükleri ve rapor sürelerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca takip edebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "e-imzalı sürücü raporları" yazılarak yapılan sorgulamada, mevcut raporun süresinin dolup dolmadığı öğrenilebiliyor. 

Eğer rapor süresi bitmiş veya bitimine çok az bir zaman kalmışsa, polis uygulama noktalarında cezai işleme tabi tutulmamak ve sigorta şirketleriyle sorun yaşamamak adına, sürücülerin vakit kaybetmeden aile hekimlerine başvurarak yeni sağlık raporu alması gerekiyor. 

Başlıklar :ehliyetsürücü belgesisağlık kontrolütrafik cezası
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Tüm ehliyet sahipleri dikkat: Bu koda dikkat etmeyenler milyonluk tazminat ödeyebilir

Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi gibi temel bilgilerin yanı sıra, sürücünün trafikte taşıması gereken özel sağlık şartları da yer alıyor. Birçok sürücü, belgesini aldıktan sonra sınıfına göre azami 10 yıl boyunca hiçbir yenileme işlemi yapmadan kullanabileceğini düşünse de, ehliyetin arka yüzünde bulunan 12. sıradaki bilgiler bu durumu tamamen değiştirebiliyor. Bu alanda yer alan özel kodlar, sürücünün sağlık durumuna göre periyodik muayene zorunluluğu içeriyor.

Hangi kod, ne anlama geliyor?

12. alanda yer alan kodlar, sürücünün sağlık raporunu ne sıklıkla yenilemesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına ehliyetlerinde yer alabilecek şu kodlara dikkat etmesi büyük önem taşıyor:

• 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

• 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü

• 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

• 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

• 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü


Olası bir kazada sigorta şoku yaşayabilirsiniz

Sağlık raporu yenileme süresinin dolması sadece trafik denetimlerinde kesilecek cezalarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çok daha ciddi maddi yıkımlara zemin hazırlıyor. Ehliyetindeki 12. alan kodunun gerektirdiği sağlık raporu süresi dolmuş bir sürücü trafik kazasına karıştığında, trafik sigortası ve kasko şirketleri hasar ödemesi yapmayı reddedebiliyor. Bu kritik detay, sürücülerin kendi araçlarındaki ya da karşı tarafa verdikleri zararlardan dolayı milyonlarca liralık tazminat davalarıyla baş başa kalmasına yol açabiliyor.

Sorgulama e-Devlet üzerinden, yenileme aile hekiminden yapılıyor

Sürücüler, ehliyetlerindeki bu kodların getirdiği yükümlülükleri ve rapor sürelerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca takip edebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "e-imzalı sürücü raporları" yazılarak yapılan sorgulamada, mevcut raporun süresinin dolup dolmadığı öğrenilebiliyor. 

Eğer rapor süresi bitmiş veya bitimine çok az bir zaman kalmışsa, polis uygulama noktalarında cezai işleme tabi tutulmamak ve sigorta şirketleriyle sorun yaşamamak adına, sürücülerin vakit kaybetmeden aile hekimlerine başvurarak yeni sağlık raporu alması gerekiyor. 

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