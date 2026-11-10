Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini
ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarı, küresel piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ardından Amerikan tahvil faizlerinde sert bir geri çekilme yaşanırken, altın fiyatları yükseliş ivmesi yakaladı. Ekonomist Muhammet Bayram, piyasalardaki bu yeni dengelenme sürecini değerlendirerek altın, petrol, döviz ve borsa yatırımcıları için kritik öngörülerde bulundu.
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