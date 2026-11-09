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Altın piyasasında ibre yukarı döndü: Petroldeki düşüş değerli metallere yaradı

09:40, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte altın ve değerli metaller yeni haftaya alev alev başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları enerji piyasasındaki arz endişelerini yatıştırırken, enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisi altın fiyatlarını adeta uçuşa geçirdi. Hem ons hem de gram altında ibre hızla yukarı dönerken, yatırımcıların gözü Fed'in faiz kararına yön verecek kritik ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki, piyasalardaki bu yükseliş rüzgarının arkasında tam olarak hangi faktörler yatıyor ve altın yatırımcısını önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın ve diğer değerli metallerin yeni haftaya ralliyle başlamasına zemin hazırladı. Ons altın 4 bin 130 dolara, gram altın ise 6 bin 662 liraya tırmanırken; yatırımcıların odağı ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine ve Fed'in atacağı adımlara çevrildi.

Altın cephesinde güncel rakamlar

Enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağı öngörüsü, altına olan talebi canlandırdı. Pazartesi günü TSİ 07.30 itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekilde şekillendi:

• Ons Altın: Yüzde 1,60 oranında değer kazanarak 4 bin 130 dolar seviyesine ulaştı.

• Gram Altın: Uluslararası piyasalardaki bu yükseliş yurt içine de yansıdı ve gram altın yüzde 1,61'lik artışla 6 bin 662 liradan işlem görmeye başladı.


Petrolü düşüren 'İran' açıklaması altına yaradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ifade etmesi, enerji piyasalarında olası arz kesintisi endişelerini yatıştırdı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, küresel enflasyonun hız keseceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Enflasyon baskısının hafiflemesi ve buna bağlı olarak faizlerin uzun süre yüksek kalmayacağı öngörüsü, faiz getirisi olmayan altının piyasadaki cazibesini artırdı.

Piyasaların rotasını belirleyecek kritik gelişmeler

ABD'de ekim ayında istihdam artışının ivme kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesine gerilemesi, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Bu veriler ışığında piyasaların yakından takip ettiği dinamikler şöyle:

• Fed'in faiz ihtimali: Güçlü istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 71 seviyesinden yüzde 79'a çıktı.

• Gözler enflasyon verilerinde: Altının kısa vadedeki yönünü ve Fed'in aralık ayındaki kritik kararını şekillendirecek olan veriler bekleniyor. Salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü duyurulacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), piyasaların bir numaralı gündem maddesi konumunda.

Diğer değerli metaller de alev alev

Altında yaşanan bu pozitif rüzgar, diğer değerli metalleri de yukarı yönlü hareketlendirdi. Sabah saatlerinde piyasalara yansıyan yükseliş oranları şu seviyelere ulaştı:

• Gümüş: Ons fiyatı yüzde 2,41 oranında güçlü bir artışla 53,23 dolara tırmandı.

• Platin: Yüzde 1,56 oranında değer kazanarak 1.558 dolar seviyesini gördü.

• Paladyum: Yüzde 2,19'luk yükselişle ons başına 1.052 dolardan işlem gördü.


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Altın piyasasında ibre yukarı döndü: Petroldeki düşüş değerli metallere yaradı

Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın ve diğer değerli metallerin yeni haftaya ralliyle başlamasına zemin hazırladı. Ons altın 4 bin 130 dolara, gram altın ise 6 bin 662 liraya tırmanırken; yatırımcıların odağı ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine ve Fed'in atacağı adımlara çevrildi.

Altın cephesinde güncel rakamlar

Enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağı öngörüsü, altına olan talebi canlandırdı. Pazartesi günü TSİ 07.30 itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekilde şekillendi:

• Ons Altın: Yüzde 1,60 oranında değer kazanarak 4 bin 130 dolar seviyesine ulaştı.

• Gram Altın: Uluslararası piyasalardaki bu yükseliş yurt içine de yansıdı ve gram altın yüzde 1,61'lik artışla 6 bin 662 liradan işlem görmeye başladı.


Petrolü düşüren 'İran' açıklaması altına yaradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ifade etmesi, enerji piyasalarında olası arz kesintisi endişelerini yatıştırdı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, küresel enflasyonun hız keseceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Enflasyon baskısının hafiflemesi ve buna bağlı olarak faizlerin uzun süre yüksek kalmayacağı öngörüsü, faiz getirisi olmayan altının piyasadaki cazibesini artırdı.

Piyasaların rotasını belirleyecek kritik gelişmeler

ABD'de ekim ayında istihdam artışının ivme kazanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesine gerilemesi, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Bu veriler ışığında piyasaların yakından takip ettiği dinamikler şöyle:

• Fed'in faiz ihtimali: Güçlü istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 71 seviyesinden yüzde 79'a çıktı.

• Gözler enflasyon verilerinde: Altının kısa vadedeki yönünü ve Fed'in aralık ayındaki kritik kararını şekillendirecek olan veriler bekleniyor. Salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü duyurulacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), piyasaların bir numaralı gündem maddesi konumunda.

Diğer değerli metaller de alev alev

Altında yaşanan bu pozitif rüzgar, diğer değerli metalleri de yukarı yönlü hareketlendirdi. Sabah saatlerinde piyasalara yansıyan yükseliş oranları şu seviyelere ulaştı:

• Gümüş: Ons fiyatı yüzde 2,41 oranında güçlü bir artışla 53,23 dolara tırmandı.

• Platin: Yüzde 1,56 oranında değer kazanarak 1.558 dolar seviyesini gördü.

• Paladyum: Yüzde 2,19'luk yükselişle ons başına 1.052 dolardan işlem gördü.


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