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Avrupa Yakası Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde oynamıştı: Şafak Karali hayatını kaybetti

08:41, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:45, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu kadrosunda bulunan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. Karali için Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda anma töreni gerçekleştirilecek. Hayat Şarkısı, Karadayı ve Avrupa Yakası gibi dizilerde rol alan Şafak Karali 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşundan itibaren kurumun sanat kadrosunda yer alan 57 yaşındaki Şafak Karali hayatını kaybetti.

Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Karali'nin cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.



ŞAFAK KARALİ KİMDİR?

15 Temmuz 1969'da Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.


Oyunculuk kariyerine 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de kurulan Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçı kadrosunda yer aldı.


Tiyatro yaşamı boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" gibi çok sayıda oyunda sahneye çıktı.


Karali, 2025 yılında sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında da yer alan Karali, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterine hayat verdi.


Sanatçı ayrıca "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmleri ile "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde rol aldı.



Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği de yapan Karali, cezaevlerinde mahkûmlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar sırasında edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında kaleme aldı.



Şafak Karali, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Başlıklar :şafak karalikocaeli şehir tiyatrolarıavrupa yakasıhayat şarkısı
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Avrupa Yakası Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde oynamıştı: Şafak Karali hayatını kaybetti

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşundan itibaren kurumun sanat kadrosunda yer alan 57 yaşındaki Şafak Karali hayatını kaybetti.

Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Karali'nin cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.



ŞAFAK KARALİ KİMDİR?

15 Temmuz 1969'da Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.


Oyunculuk kariyerine 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de kurulan Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçı kadrosunda yer aldı.


Tiyatro yaşamı boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" gibi çok sayıda oyunda sahneye çıktı.


Karali, 2025 yılında sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında da yer alan Karali, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterine hayat verdi.


Sanatçı ayrıca "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmleri ile "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde rol aldı.



Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği de yapan Karali, cezaevlerinde mahkûmlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar sırasında edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında kaleme aldı.



Şafak Karali, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

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