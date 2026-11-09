ChatGPT muayeneye kulak misafiri oldu
Doktorda muayene olan bir hasta, çıkışta “Doktor MR sonuçları için ne dedi, biliyor musun?” diye sorduğu ChatGPT’den korkutan bir cevap aldı. Doktorun söylediklerini tekrarlayan ChatGPT “Doktor acil durum olmadığını söyledi, fizik tedavi önerdi” dedi. Yeni Şafak’a konuşan hasta, ChatGPT’nin muayene sırasında kapalı olduğunu söyledi. Uzmanlara göre akıllı telefonlardaki uygulamalar, mikrofon ve kamera izni verilmişse arka planda çalıştıklarında bizi gözetleyebilir. Özellikle Facebook’un bu konudaki sicilinin kirli olduğu belirtiliyor. Google ise Android işletim sistemini kullanan telefonlar kapalıyken bile pil çıkarılamadığı için bizi dinleyebilir.
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