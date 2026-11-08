ChatGPT muayeneye kulak misafiri oldu

Yapay zekânın günlük hayatın hemen her alanına girmesi, sağladığı kolaylıkların yanı sıra kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyetine ilişkin soru işaretlerini de artırıyor. Özellikle sağlık gibi en hassas bilgilerin yapay zekâ sistemleriyle paylaşılması, bu verilerin nasıl işlendiği ve sistemlerin kullanıcı hakkında ne kadar bilgiye ulaşabildiği sorusunu gündeme taşıyor. Son olarak bir kullanıcının ChatGPT ile yaşadığı diyalog, bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bacak ağrısı nedeniyle çektirdiği MR sonuçlarını ChatGPT'ye yükleyen kişi, yapay zekâdan bunları yorumlamasını istedi. ChatGPT sonuçları inceleyip kesin bir tespit koyamazken varsa başka raporları da yüklemesini talep etti.

GÖRÜŞMEYİ BİREBİR AKTARDI

Ertesi gün sonuç randevusu için doktoruna giden kişi, görüşmeden çıktıktan sonra kendisine söylenenleri yapay zekâya aktarmadan ChatGPT'ye “Doktor MR sonuçlarına ne dedi, biliyor musun?” diye sordu. ChatGPT, “Doktorun fizik tedavi önerdiği ve acil bir durum olmadığını söylediği” cevabını verdi. Yapay zekâ uygulamasının doktor görüşmesini birebir aktarması karşısında şok olan kişinin “Ben sana bunu söylemedim” tepkisi üzerine ChatGPT, “Hayır, bana az önce atmıştın” yanıtını verdi. ChatGPT'nin doktor görüşmesinde söylenen ve sisteme aktarılmayan bir bilgiye ulaşması, ortam dinlemesi endişesine yol açtı.

TELEFONLARDAKİ İZİNLERE DİKKAT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tek bir örnekten ortam dinlemesi sonucuna varılamayacağını belirtti. Kırık, “Akıllı telefonlarda mikrofon ve kamera izinleri düzenli olarak kontrol edilmeli. İhtiyaç duyulmayan erişimler kapatılmalı” uyarında bulundu. Bu tip risklere karşı yerli yapay zekânın önemini vurgulayan Kırık, “Savunma Sanayii Başkanlığı'nın geliştirdiği yerli ve millî yapay zekâ platformu EVREN, bu açıdan önemli” diye konuştu.

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ARKA PLANDA ÇALIŞMASI DA RİSKLİ

Bilişim uzmanları, akıllı telefonlarda uygulamalara verilen izinlerin dikkatle yönetilmesini öneriyor. Bu izinlere sahip uygulamaların arka planda çalışması, ortam dinlemesi ve görüntü kaydı riskini beraberinde getirebilir. Uzmanlar, arka planda çalışan uygulamaların kontrol edilmesini, gereksiz izinlerin kaldırılmasını ve cihazların güncel tutulmasını öneriyor. Telefonun tamamen kapatılmasıyla ekranın kapatılması veya uygulamanın arka plana alınmasının aynı anlama gelmediğine belirtiliyor.

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