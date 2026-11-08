ChatGPT muayeneye kulak misafiri oldu

08/11/2026, Pazar05:07
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

Görenler gözlerine inanamadı07 Kasım 2026 22:46 CumartesiSON DAKİKA
İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli oldu07 Kasım 2026 22:34 CumartesiSON DAKİKA
CumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecek07 Kasım 2026 21:23 CumartesiSON DAKİKA
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı07 Kasım 2026 21:08 CumartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı07 Kasım 2026 20:59 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen isim belli olduCumhurbaşkanI Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edecekTır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındıGalatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Amedspor'u 4-3 mağlup etti.

ChatGPT muayeneye kulak misafiri oldu

Neslihan Önder04:00, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 04:27, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Arşiv.

Doktorda muayene olan bir hasta, çıkışta “Doktor MR sonuçları için ne dedi, biliyor musun?” diye sorduğu ChatGPT’den korkutan bir cevap aldı. Doktorun söylediklerini tekrarlayan ChatGPT “Doktor acil durum olmadığını söyledi, fizik tedavi önerdi” dedi. Yeni Şafak’a konuşan hasta, ChatGPT’nin muayene sırasında kapalı olduğunu söyledi. Uzmanlara göre akıllı telefonlardaki uygulamalar, mikrofon ve kamera izni verilmişse arka planda çalıştıklarında bizi gözetleyebilir. Özellikle Facebook’un bu konudaki sicilinin kirli olduğu belirtiliyor. Google ise Android işletim sistemini kullanan telefonlar kapalıyken bile pil çıkarılamadığı için bizi dinleyebilir.

Yapay zekânın günlük hayatın hemen her alanına girmesi, sağladığı kolaylıkların yanı sıra kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyetine ilişkin soru işaretlerini de artırıyor. Özellikle sağlık gibi en hassas bilgilerin yapay zekâ sistemleriyle paylaşılması, bu verilerin nasıl işlendiği ve sistemlerin kullanıcı hakkında ne kadar bilgiye ulaşabildiği sorusunu gündeme taşıyor. Son olarak bir kullanıcının ChatGPT ile yaşadığı diyalog, bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bacak ağrısı nedeniyle çektirdiği MR sonuçlarını ChatGPT'ye yükleyen kişi, yapay zekâdan bunları yorumlamasını istedi. ChatGPT sonuçları inceleyip kesin bir tespit koyamazken varsa başka raporları da yüklemesini talep etti.

GÖRÜŞMEYİ BİREBİR AKTARDI

Ertesi gün sonuç randevusu için doktoruna giden kişi, görüşmeden çıktıktan sonra kendisine söylenenleri yapay zekâya aktarmadan ChatGPT'ye “Doktor MR sonuçlarına ne dedi, biliyor musun?” diye sordu. ChatGPT, “Doktorun fizik tedavi önerdiği ve acil bir durum olmadığını söylediği” cevabını verdi. Yapay zekâ uygulamasının doktor görüşmesini birebir aktarması karşısında şok olan kişinin “Ben sana bunu söylemedim” tepkisi üzerine ChatGPT, “Hayır, bana az önce atmıştın” yanıtını verdi. ChatGPT'nin doktor görüşmesinde söylenen ve sisteme aktarılmayan bir bilgiye ulaşması, ortam dinlemesi endişesine yol açtı.

TELEFONLARDAKİ İZİNLERE DİKKAT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tek bir örnekten ortam dinlemesi sonucuna varılamayacağını belirtti. Kırık, “Akıllı telefonlarda mikrofon ve kamera izinleri düzenli olarak kontrol edilmeli. İhtiyaç duyulmayan erişimler kapatılmalı” uyarında bulundu. Bu tip risklere karşı yerli yapay zekânın önemini vurgulayan Kırık, “Savunma Sanayii Başkanlığı'nın geliştirdiği yerli ve millî yapay zekâ platformu EVREN, bu açıdan önemli” diye konuştu.

ARKA PLANDA ÇALIŞMASI DA RİSKLİ

  • Bilişim uzmanları, akıllı telefonlarda uygulamalara verilen izinlerin dikkatle yönetilmesini öneriyor. Bu izinlere sahip uygulamaların arka planda çalışması, ortam dinlemesi ve görüntü kaydı riskini beraberinde getirebilir. Uzmanlar, arka planda çalışan uygulamaların kontrol edilmesini, gereksiz izinlerin kaldırılmasını ve cihazların güncel tutulmasını öneriyor. Telefonun tamamen kapatılmasıyla ekranın kapatılması veya uygulamanın arka plana alınmasının aynı anlama gelmediğine belirtiliyor.

Teknoloji
Yapay zekanın 'babasından' ürküten senaryo: 'Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi'
Teknoloji
16 yaşındaki Hakkarili genç mucit kendi imkanlarıyla yaptı: Tasarladığı maket uçak ve dronu havalandırmayı başardı
Teknoloji
Turkcell’den COP31’e güçlü destek
Teknoloji
Savunma Sanayiindeki atak yayıncılıkta da yeni bir dönem başlattı

Başlıklar :toplumyapay zekasağlık
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

ChatGPT muayeneye kulak misafiri oldu
Arşiv.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet