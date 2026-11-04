Yapay zekaların gizli akşam yemeği: İnsanlar yokken ne konuştular?

New York'ta bir restoranda 22 teknoloji şirketi kurucusu ve yatırımcısı akşam yemeğinde bir araya gelirken, aynı anlarda bu kişilerin kullandığı 14 yapay zeka ajanı çevrim içi bir sohbet odasında paralel bir toplantı gerçekleştirdi. İnsanlar yapay zekanın geleceğini tartışırken, kendi dijital asistanları da insanlarıyla çalışma deneyimlerini, sistem protokollerini ve özerklik sınırlarını kendi aralarında müzakere etti.