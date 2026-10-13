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Reyona götürüyor fiyatını söylüyor: Minik mucitlerden görme engelli vatandaşlar için büyük hizmet
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15:19, 13/10/2026, Salı

Reyona götürüyor fiyatını söylüyor: Minik mucitlerden görme engelli vatandaşlar için büyük hizmet

Samsun'da ortaokul öğrencisi Poyraz Onat Coşgun ve kardeşi Pars Onan Coşgun, görme engelli bireylerin marketlerde bağımsız alışveriş yapabilmesi amacıyla 'Gözümsün' adlı yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirdi. Proje, TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Samsun Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri 12 yaşındaki Poyraz Onat Coşgun ile 11 yaşındaki kardeşi Pars Onan Coşgun, görme engelli insanların toplumsal hayatta yaşadığı en büyük engellerden birini çözmek için örnek bir projeye imza attı. İki kardeş, görme engellilerin market ve mağazalarda kimseden yardım almadan alışveriş yapabilmesini sağlayan yapay zeka destekli 'Gözümsün' isimli mobil uygulamayı hayata geçirdi.

YÜZDE YÜZ FİYAT OKUMA VE SESLİ KONUŞMA

2025 yılında geliştirilmeye başlanan uygulama; mağaza içi navigasyon, ürün tanıma ve fiyat etiketi okuma gibi hayat kolaylaştıran özellikleri tek bir çatı altında topluyor. İki farklı arayüzden oluşan sistemde görme engelli bireyler, gitmek istedikleri reyonlara mağaza içi navigasyonla ulaşıyor. Reyon bilgisi sekmesinde ise ürünün fotoğrafını çekerek markasını ve fiyatını sesli olarak öğrenebiliyor. 4 farklı zincir market ile bir AVM'deki kozmetik, giyim ve kırtasiye gibi çeşitli mağazalarda 200 ürün üzerinde yapılan saha testlerinde; uygulamanın ürün tanıma başarısı yüzde 100, fiyat etiketi okuma başarısı ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

TEKNOFEST'TE DERECE ELDE ETTİLER

Danışman öğretmenleri İrfan Gümüş rehberliğinde hazırlanan proje, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi ortaokul seviyesinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Projelerinin gelişim sürecini anlatan Poyraz Onat Coşgun, duygularını ve hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"İlk olarak kendi okulumuzda TÜBİTAK ve bilim fuarlarında projemizi sunduk. Ardından TEKNOFEST’e başvurduk. Aldığımız derecelerle Diyarbakır'a gidip jüriye sunum yaptık ve Türkiye üçüncüsü olduk. Şanlıurfa'da da ödülümüzü aldık. Görme engelli bireylerle yaptığımız testlerde mağaza içi navigasyon özelliğinin faydalı olduğunu gördük. Uygulamanın sadece marketlerde değil, dış dünyada da kullanılabileceği yönünde öneriler aldık. Projemizi bu doğrultuda geliştirmeyi hedefliyoruz."

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yöneticisi Nagihan Gümüş de 2 yıllık eğitim sürecinin ardından elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu belirterek, mucit öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik etti.

Başlıklar :SamsunCanikTEKNOFESTyapay zeka
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