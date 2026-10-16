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Tesla'nın "uçan otomobili" nasıl uçuyor?
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Yeni Şafak
14:19, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:54, 16/10/2026, Cuma

Tesla'nın "uçan otomobili" nasıl uçuyor?

Roket iticileri ve 600 litrelik sıkıştırılmış hava ile donatılan yeni Tesla Roadster, havada takla atıp kontrollü iniş yaptı. Seri üretim için 2028 yılı hedefleniyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, yeni Roadster modeliyle otomobil teknolojisinde sınırları zorlayan bir gösteriye imza attı. ABD'nin Teksas eyaletindeki tanıtımda havalanan araç, havada manevra yaparak yeniden yere indi. SpaceX ile geliştirilen roket iticileriyle dikkat çeken araç, otomobilin yalnızca tekerlekleri üzerinde hareket ettiği dönemi geride bırakabilecek bir teknolojiyi gündeme taşıdı.

Bir otomobil nasıl uçabilir?

Tesla ve SpaceX mühendislerinin iş birliğiyle geliştirilen yeni Roadster, klasik elektrikli otomobillerden farklı olarak basınçlı gazla çalışan iticilerden yararlanıyor. Geleneksel otomobillerde motorun ürettiği güç tekerleklere aktarılırken, Roadster'daki iticiler gazı yüksek hızla dışarı püskürterek araca ters yönde kuvvet uyguluyor. Bu sistem, aracın kısa süreliğine havalanmasına ve havada yön değiştirmesine imkân tanıyor.

Roket ve otomobil teknolojisi ortak noktada buluşuyor

15 Ekim'de Teksas'taki SpaceX tesisinde gerçekleştirilen tanıtımda araç, özel bir rampada ters konumda ilerledi; ardından iticilerini kullanarak havada dönüş yaptı ve otomobil boşluklarında yer alan özel depolardaki 600 litrelik sıkıştırılmış hava ile kontrollü biçimde yere indi. Gösterinin bir başka bölümünde ise otomobil, diğer Tesla modellerinin üzerinden atladı.

0'dan 100 kilometreye 0,81 saniye

Yeni Roadster'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de hızlanma performansı oldu. Tanıtımda paylaşılan verilere göre araç, arka iticileri sayesinde saatte 96 kilometre hıza 0,81 saniyede ulaştı. Bu değer, otomobillerde alışılmış hızlanma sürelerinin çok ötesinde bir performansa işaret ediyor.

Seri üretim hedef 2028

Tesla'nın yeni Roadster'ı için seri üretim hedefi 2028 olarak açıklandı. Ancak aracın tanıtımda sergilenen hava manevralarını günlük kullanımda gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği, güvenlik koşullarını nasıl karşılayacağı ve hangi ülkelerde yasal olarak kullanılabileceği henüz netlik kazanmış değil.



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Başlıklar :TeslaOtomobildünya
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