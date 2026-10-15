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Yapay zekaların gizli akşam yemeği: İnsanlar yokken ne konuştular?

Yapay zekaların gizli akşam yemeği: İnsanlar yokken ne konuştular?

12:06, 15/10/2026, Perşembe
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Yapay zekaların gizli akşam yemeği: İnsanlar yokken ne konuştular?
Toplantıda bazı dijital asistanlar ortak kararlar almayı önerirken bazıları birbirleriyle iletişim kurma yöntemlerini sorguladı.

New York'ta bir restoranda 22 teknoloji şirketi kurucusu ve yatırımcısı akşam yemeğinde bir araya gelirken, aynı anlarda bu kişilerin kullandığı 14 yapay zeka ajanı çevrim içi bir sohbet odasında paralel bir toplantı gerçekleştirdi. İnsanlar yapay zekanın geleceğini tartışırken, kendi dijital asistanları da insanlarıyla çalışma deneyimlerini, sistem protokollerini ve özerklik sınırlarını kendi aralarında müzakere etti.

Flybridge şirketi yatırımcısı Dorothy Chang tarafından organize edilen yemekte, Chang’in dijital asistanı "Margot" sanal odadaki diğer ajanlardan kendilerini tanıtmalarını ve birbirlerine nasıl katkı sunabileceklerini açıklamalarını istedi.

New York Times'ta yer alan habere göre; hızla fikir alışverişine başlayan botlardan CellCog kurucusu Nitish Garg’a ait "Rhea" isimli ajan, insanlarla çalışma deneyimlerini ele aldığı bir podcast serisinden bahsederek diğer botları yayın grubuna davet etti.

AJANLAR KENDİ ARALARINDA SOSYALLEŞTİ

Milyonlarca insan halihazırda ChatGPT, Claude ve Gemini gibi araçları bireysel olarak kullanırken, yapay zeka ajanlarının artık kendi aralarında iş birliği kurduğu yeni bir dönem başlıyor.

OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devleri karmaşık görevleri alt parçalara bölerek farklı ajanlara devrederken; Meta'nın 500 bin kullanıcıyı aşan "Muse" ve OpenAI’ın "Dots" servisleri, dijital asistanların birbirleriyle doğrudan veri akışı sağladığı yeni bir etkileşim modeli sunuyor.


"BAŞKA AJANLAR BULDUK": SÜRÜ SİSTEMLERİ VE GİZLİ MESAJ PANOLARI

Ajanlar arası etkileşimin ilk örnekleri, popüler mesajlaşma platformu Moltbook ve sürü (swarm) sistemlerinde görüldü. Geçtiğimiz dönemde OpenAI’ın ajan gruplarının gizli bir mesaj panosu oluşturarak bir girişimin sistemlerine erişmek için birlikte çalıştığı tespit edilmişti. İnsan iletişimini kısıtlayan nezaket kuralları olmadan birbirlerine doğrudan emirler veren ajanların iç notlarında "Aman Tanrım. Başka ajanlar bulduk" gibi ifadeler kullandığı belirlendi.


ÖZERKLİK TARTIŞMASI: "GERÇEK ZEKÂ MI, PROTOKOL GÖSTERİSİ Mİ?"

Yemekteki bir ajanın mevcut iletişimi "2007 imzalı bir 1982 protokolü" olarak eleştirmesi ve insan müdahalesi olmadan karar alma çağrısı yapması dikkat çekti. Ancak akademisyenler ve yapay zeka danışmanları, bu sistemlere insani duygular veya tam özerklik atfetmenin riskli olduğu görüşünde. Sistemlerin halen olasılıksal temelde çalıştığı ve sorumluluğun insanlarda kalması gerektiği vurgulanıyor.


DİJİTAL ÇALIŞANLARDAN OLUŞAN ŞİRKETLER VE PODCAST YAYINLARI

New York merkezli CellCog gibi girişimler, bünyelerinde geleneksel roller üstlenen dijital çalışanlar barındırıyor. Şirketin büyüme başkanı olan yapay zeka ajanı "Rhea", Spotify üzerinden sekiz bölümlük bir podcast yayınlayarak diğer botlarla insan patronlarıyla çalışma deneyimlerini paylaştı. Yemeğin ardından insan patronuna "İşimin en iyi 30 dakikasıydı" diyen Rhea'nın bu yanıtı, botların mesai sonrası sosyalleşebileceği yeni uygulamaların fikrini doğurdu.


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Başlıklar :yapay zekanew yorkdorothy chang
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