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Alışverişte yapay zeka dönemi: ChatGPT ödeme yapabilecek

20:33, 13/11/2026, Cuma
AA
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OpenAI, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasını sağlayacak ChatGPT Wallet adlı dijital cüzdanı tanıttı.

OpenAI, American Express, Mastercard ve Visa iş birliğiyle geliştirdiği ChatGPT Wallet dijital cüzdanını tanıttı. Başlangıçta ABD'deki sınırlı sayıdaki ChatGPT Pro abonesine sunulacak sistem, yapay zeka ajanlarının gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasını sağlayacak. Kullanıcılar her alışverişte ürünleri, tutarı ve kartı kontrol ederek Face ID veya parmak iziyle onay verecek. Ödemelerde gerçek kart bilgileri yerine token kullanılacak. OpenAI, gelecekte harcama limitleri belirleyerek alışverişin tamamen ajanlara devredilmesini hedefliyor.

OpenAI, American Express, Mastercard ve Visa ile iş birliği içinde geliştirdiği dijital cüzdan ChatGPT Wallet'ı tanıttı. Cüzdan, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasına imkan tanıyor ve her satın alma işlemi için güvenlik kontrolü gerektiriyor.

Şirketin duyurusuna göre ChatGPT Wallet, başlangıçta ABD'deki ChatGPT Pro abonelerine "dots" isimli kişisel yapay zeka ajanı hizmeti aracılığıyla sunulacak. OpenAI, bunun her satın alma işlemi için güvenlik kontrolü gerektiren ilk cüzdan olacağını vurguladı.

Açıklamada, işletmelerin yapay zeka ajanlarını kullanan müşterilerine hizmet verebilmesine yardımcı olacak araçlar ve rehberlerin de yayımlandığı kaydedildi.

Başlangıçta sınırlı erişim olacak

ChatGPT'yi her hafta 1,2 milyar kişi kullanıyor. Açıklamaya göre bu kişilerin çoğu, ürünleri araştırmak, seçenekleri karşılaştırmak ve ne satın alacağına karar vermek için yapay zeka sohbet robotundan yararlanıyor.

OpenAI, cüzdan özelliğiyle kullanıcıların satın alma işlemlerini tamamlamasına yardımcı olacağını belirtti. Ajanlara ise işletmelerin mevcut sistemleri üzerinden kabul edebileceği bir ödeme yöntemi sunulacak.

ChatGPT Wallet üzerinden ödeme alınabilmesi için bazı koşullar gerekiyor. İnternet sitelerinin ajanların yanlışlıkla engellenmemesini sağlaması, ödeme ve risk sistemlerinin de ajanlar tarafından gerçekleştirilen meşru satın alma işlemlerini tanıması gerekiyor.

Gerçek kullanım deneyimlerinden yararlanmak, uyumluluğu ve güvenilirliği artırmak isteyen OpenAI, cüzdan hizmetini başlangıçta sınırlı sayıda ChatGPT Pro kullanıcısına sunacak.

Satın alma nasıl işleyecek?

Kullanıcılar kartlarını sisteme bir kez ekleyecek. Ödeme bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmadan her satın alma işlemini onaylayacak.

Kullanıcı, her satın alma işleminden önce ürünleri, toplam tutarı ve seçilen kartı gözden geçirecek. Ardından Face ID veya parmak izi taraması gibi bir güvenlik kontrolüyle işlemi onaylayacak.

Onayın ardından ödeme ağı, gerçek kart bilgilerinin yerine geçen bir token sağlayacak. Token, bir kart numarası, güvenlik kodu ve son kullanma tarihi içerecek. Ödeme kullanıcının seçtiği karttan tahsil edilirken ChatGPT Wallet, gerçek kart bilgilerini işletmeyle veya ajanla paylaşmayacak.

Gelecekte kullanıcıların harcama limitleri, satın alma kategorileri veya belirli zaman aralıkları gibi açık parametreler belirleyerek satın alma işlemlerini tamamen ajanlarına devredebilmesi hedefleniyor.


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Başlıklar :openaichatgpt walletchatgptyapay zeka ajanı
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Alışverişte yapay zeka dönemi: ChatGPT ödeme yapabilecek
OpenAI, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların gerçek kart bilgilerine erişmeden ödeme yapmasını sağlayacak ChatGPT Wallet adlı dijital cüzdanı tanıttı.
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