Milyonlarca evli çifti yakından ilgilendiren emsal karar: Eşten habersiz kredi çekmek boşanma sebebi olabilir

Diyarbakır’da avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekilmesinin boşanma davasına etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun her olayda boşanma nedeni oluşturmadığını belirten Göçtürk, belirleyici şartların bulunduğunu söyledi.

Aile ekonomisini sarsan ve evlilikte güveni zedeleyen eşten habersiz kredi çekilmesi ise boşanma nedeni sayılabiliyor.

Yargıtay İçtihatları ve Ağır Kusur

Göçtürk, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir. Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

İstisnai Durumlar ve Diğer Deliller

İstisnai durumların da bulunduğunu ifade eden Göçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."

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