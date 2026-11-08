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Çalışanına 'ishal olmayın' talimatı veren bankaya 'mobbing' cezası: Yargıtay noktayı koydu

11:50, 08/11/2026, Pazar
IHA
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Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı.

Çalıştığı bankada tuvalete gitmesine müdahale edilen ve baskıları üst yönetime bildirdiği için işten çıkarılan 13 yıllık bankacı, açtığı davada bankayı manevi tazminata mahkum ettirdi. Mahkeme, çalışanlara "sakın ishal olmayın" e-postası atan müdürün ve bankanın sistematik psikolojik taciz (mobbing) uyguladığını hükmetti, Yargıtay ise kararı oy birliğiyle onadı.

13 yıldır takım lideri olarak görev yaptığı bankada yeni atanan şube müdürünün rencide edici, aşağılayıcı ve tehditkar yönetimine maruz kalan bankacı, hakkını arayınca mobbingin hedefi oldu. Mola sürelerinin kısıtlanması, hakaretlere uğraması ve göz hapsine alınmasının ardından işten çıkarılan çalışan emsal bir hukuk mücadelesine imza attı.

MOLA VE TUVALET KISITLAMASI: "SAKIN İSHAL OLMAYIN" E-POSTASI

Dava dosyasına giren şok edici detaylarda, şube müdürünün çalışanlara elektronik posta atarak molaların uzatılmaması, sık tuvalete gidilmemesi ve hatta "ishal bile olunmaması" yönünde rencide edici talimatlar verdiği ortaya çıktı. Üst yöneticisine şikayette bulunan davacı bankacı; masasının yerinin değiştirilerek göz hapsine alındığını, yalnızlaştırıldığını ve toplantılarda hakarete uğradığını belirtti.

MAHKEME: "SİSTEMATİK MOBBİNG İSPATLANDI, BANKA TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Davayı karara bağlayan İş Mahkemesi, davacının performansının yüksek olduğuna ve müdürün uyguladığı mobbing nedeniyle diğer çalışanların davacı ile iletişimini kestiğine dikkat çekti. Sağlık sorunları yaşayan ve depresyon tedavisi gören bankacının sistematik olarak dışlandığını, rencide edildiğini ve cezalandırılmak amacıyla işten çıkarıldığını belirten mahkeme, bankayı manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

BÖLGE ADLİYE REDDETTİ: YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Bankanın "küçülme gerekçesiyle çıkardık, mobbing yok" savunmasını ve istinaf başvurusunu yetersiz bulan Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu.

Son olarak devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde mobbing, mola takibi ve rencide edici e-postalarla ilgili İş Mahkemesi’nin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddederek tazminat kararını oy birliğiyle onadı.


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Başlıklar :mobbingbankayargıtayiş mahkemesiçalışan haklarıiş hukukuemsal kararmanevi tazminat
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Çalışanına 'ishal olmayın' talimatı veren bankaya 'mobbing' cezası: Yargıtay noktayı koydu
Mahkeme; davacının psikolojik tacize uğradığı iddiasıyla manevi tazminat talebini hüküm altına aldı.
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