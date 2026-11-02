Milyonların beklediği nafaka düzenlemesinde yeni gelişme: Formül sil baştan değişti

Eski taslaktaki süre formülü revize ediliyor

Daha önce hazırlanan ilk taslakta, nafaka süresinin doğrudan evlilik süresine bağlanması planlanıyordu. Masadaki formüle göre 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece süreye bağlı bu yaklaşımın, kısa veya uzun süreli evliliklerin doğuracağı farklı durumlarda taraflar için yeni mağduriyetlere neden olabileceğini değerlendirdi. Bu gelişme üzerine katı süre formülü yerine, konunun daha geniş bir çerçevede yeniden incelenmesi için çalışmalar hızlandırıldı.