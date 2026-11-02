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Milyonların beklediği nafaka düzenlemesinde yeni gelişme: Formül sil baştan değişti

Milyonların beklediği nafaka düzenlemesinde yeni gelişme: Formül sil baştan değişti

12:59, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milyonların beklediği nafaka düzenlemesinde yeni gelişme: Formül sil baştan değişti

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" uygulamasını iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden şekilleniyor. Sadece evlilik süresini temel alan mevcut taslağın farklı mağduriyetlere yol açabileceğini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; tarafların gelir durumu, yaşı ve boşanma sonrası koşullarının bir bütün olarak ele alınacağı, kadınların ve erkeklerin mağdur edilmeyeceği hakkaniyetli ve kalıcı bir model hazırlanmasını istedi. Kapsamlı bir istişare süreciyle hazırlanacak yeni yasanın, 30 Haziran 2027 tarihine kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından gözler yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile hukukunda yıllardır tartışılan bu sorunun kadınları da erkekleri de mağdur etmeyecek, kalıcı ve hakkaniyetli bir modelle çözülmesi için mevcut taslağın yeniden ele alınması talimatını verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından gözler yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile hukukunda yıllardır tartışılan bu sorunun kadınları da erkekleri de mağdur etmeyecek, kalıcı ve hakkaniyetli bir modelle çözülmesi için mevcut taslağın yeniden ele alınması talimatını verdi.

Eski taslaktaki süre formülü revize ediliyor

Daha önce hazırlanan ilk taslakta, nafaka süresinin doğrudan evlilik süresine bağlanması planlanıyordu. Masadaki formüle göre 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece süreye bağlı bu yaklaşımın, kısa veya uzun süreli evliliklerin doğuracağı farklı durumlarda taraflar için yeni mağduriyetlere neden olabileceğini değerlendirdi. Bu gelişme üzerine katı süre formülü yerine, konunun daha geniş bir çerçevede yeniden incelenmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Eski taslaktaki süre formülü revize ediliyorDaha önce hazırlanan ilk taslakta, nafaka süresinin doğrudan evlilik süresine bağlanması planlanıyordu. Masadaki formüle göre 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece süreye bağlı bu yaklaşımın, kısa veya uzun süreli evliliklerin doğuracağı farklı durumlarda taraflar için yeni mağduriyetlere neden olabileceğini değerlendirdi. Bu gelişme üzerine katı süre formülü yerine, konunun daha geniş bir çerçevede yeniden incelenmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Yeni dönemde çoklu kriterler dikkate alınacak

Yeni çalışmada sadece evlilik süresine odaklanmak yerine, boşanma sonrasındaki tüm dinamiklerin masaya yatırılacağı kapsamlı bir model oluşturulacak. Yeni düzenlemede tarafların yaşı, mevcut sağlık durumu, çalışma imkânı, gelir düzeyi, evliliğin toplam süresi ve boşanma sonrasında oluşacak genel ekonomik koşulların bir bütün olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Yeni dönemde çoklu kriterler dikkate alınacakYeni çalışmada sadece evlilik süresine odaklanmak yerine, boşanma sonrasındaki tüm dinamiklerin masaya yatırılacağı kapsamlı bir model oluşturulacak. Yeni düzenlemede tarafların yaşı, mevcut sağlık durumu, çalışma imkânı, gelir düzeyi, evliliğin toplam süresi ve boşanma sonrasında oluşacak genel ekonomik koşulların bir bütün olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Geniş katılımlı istişare süreci başlıyor

Hazırlanacak yeni yasal çerçevenin toplumun tüm kesimlerini gözetmesi amacıyla geniş çaplı bir görüş alışverişi süreci yürütülecek. Bu kapsamda kadın dernekleri, akademisyenler, uzman hukukçular ve aile mahkemesi hâkimlerinin görüşlerine başvurulacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının da bu yeni modele aktif katkı sunması sağlanacak.

Geniş katılımlı istişare süreci başlıyorHazırlanacak yeni yasal çerçevenin toplumun tüm kesimlerini gözetmesi amacıyla geniş çaplı bir görüş alışverişi süreci yürütülecek. Bu kapsamda kadın dernekleri, akademisyenler, uzman hukukçular ve aile mahkemesi hâkimlerinin görüşlerine başvurulacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının da bu yeni modele aktif katkı sunması sağlanacak.

Meclis için geri sayım: Son tarih 30 Haziran 2027

AYM, 4 Haziran 2026 tarihinde verdiği kararla Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresini iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, olası bir hukuk boşluğunun önüne geçmek adına iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni yasal düzenlemeyi hazırlayıp hayata geçirmesi için 30 Haziran 2027 tarihine kadar süre tanınmış oldu.

Meclis için geri sayım: Son tarih 30 Haziran 2027AYM, 4 Haziran 2026 tarihinde verdiği kararla Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresini iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, olası bir hukuk boşluğunun önüne geçmek adına iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni yasal düzenlemeyi hazırlayıp hayata geçirmesi için 30 Haziran 2027 tarihine kadar süre tanınmış oldu.
Başlıklar :nafaka düzenlemesisüresiz nafakaanayasa mahkemesirecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı erdoğanboşanma
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