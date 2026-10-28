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Nafaka ve boşanma davalarında yeni formüller masada: Meclis'e gelecek düzenlemenin detayları belli oldu

Nafaka ve boşanma davalarında yeni formüller masada: Meclis'e gelecek düzenlemenin detayları belli oldu

15:32, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nafaka ve boşanma davalarında yeni formüller masada: Meclis'e gelecek düzenlemenin detayları belli oldu
Yeniden şekillenecek düzenlemede nafaka ödeme süresinin en az 3 yıl olması veya evliliğin yarısını aşmaması gibi yeni alternatifler değerlendiriliyor.

Kamuoyunun ve hukuk dünyasının uzun süredir beklediği süresiz nafaka düzenlemesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen ve sona yaklaşılan taslak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önerilerin daha kapsamlı değerlendirilmesi talimatını verdi. Bu doğrultuda, kadın derneklerinden aile mahkemesi hakimlerine kadar geniş bir istişare ağı kurularak yeni formüller masaya yatırılacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, nafaka ve boşanma davalarına yönelik hazırlanan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

Süresiz nafakanın kaldırılmasını öngören ve tamamlanma aşamasına gelen düzenleme için Erdoğan, konunun hassasiyeti nedeniyle çalışmanın tüm tarafların görüşleri alınarak daha ayrıntılı hazırlanmasını istedi.

Geniş kapsamlı istişare trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda, süreç yeniden boyut kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iletişimde olduğu kuruluşlar başta olmak üzere akademisyenler, kadın dernekleri ve aile mahkemesi hakimleri dinlenecek. Toplumun farklı kesimlerinden gelecek geri bildirimler ışığında, tek bir taslak yerine birden fazla alternatif model üzerinde çalışılacak.

Masadaki nafaka formülleri neler?

Yürütülecek detaylı çalışmalarda üzerinde durulan ve değerlendirilen başlıca nafaka seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Minimum süre şartı:
Nafaka ödeme süresinin asgari olarak 3 yıl olarak belirlenmesi.
Evlilik süresine orantılı model:
 Ödenecek nafaka süresinin, evliliğin başlangıç tarihinden boşanma davasının açıldığı güne kadar geçen sürenin yarısını aşmaması.
Hakimin takdir yetkisi:
Tarafların ekonomik koşulları ve evliliğin süresi dikkate alınarak, hakimin ihtiyaç halinde süresiz nafakaya karar verebilme yetkisinin korunması.

Boşanma davalarını hızlandıracak 'iki aşamalı' yargılama

Yeni çalışmanın bir diğer önemli ayağını ise yıllarca süren ve mağduriyet yaratan boşanma davalarının hızlandırılması oluşturuyor. Masadaki yeni modele göre yargılama süreci ikiye ayrılacak:

Mahkemeler öncelikle tarafların yalnızca 'boşanma' talebini karara bağlayacak.

Mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi davayı kilitleyen ve uzamasına neden olan ihtilaflı konular ise tamamen ayrı yargılamalar üzerinden yürütülecek.

13. Yargı Paketi'ne yetişir mi?

Çalışmaların genişletilmesi ve istişare sürecinin uzayacak olması nedeniyle, nafaka düzenlemesinin Meclis'e sunulacak olan 13’üncü Yargı Paketi’ne girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer konu olan infaz düzenlemesinin ise yeni yılın ilk aylarında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

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Başlıklar :nafakasüresiz nafakaboşanma davalarırecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı erdoğanak partimeclistbmm
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