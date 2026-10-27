Fon soruşturması: 25 kişi yaklaşık 13 milyar TL geri yatırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Polisin düzenlediği operasyon neticesinde son olarak şüpheliler Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan Hakan Gövdere, Elif Özüş ve Elif Değerli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerden Rıza Kandemir'in ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

13 MİLYAR LİRALIK GERİ ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Fon soruşturmasının mali boyutunda ise çarpıcı bir rakama ulaşıldı.

Yürütülen adli süreç ve incelemeler neticesinde, dosya kapsamında yer alan 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık dev bir tutarı geri ödediği öğrenildi.

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