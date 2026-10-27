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Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun’un şüpheli ölümü: Yalan tanıklıkla suçlanan doktor hakim karşısında

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun’un şüpheli ölümü: Yalan tanıklıkla suçlanan doktor hakim karşısında

13:49, 27/10/2026, Salı
IHA
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Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun’un şüpheli ölümü: Yalan tanıklıkla suçlanan doktor hakim karşısında
Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik duruşma bugün görülüyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin, ’yalan tanıklık’ suçundan tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz Çiftliği’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol, "yalan tanıklık" suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Demirkol ile tarafların avukatları hazır bulundu. Yargılama, kimlik tespiti yapılan sanık, mesleğinin doktor olduğunu ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirtti.

Ayrıca, sanık avukatları duruşmanın izleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak yapılmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti. Kimlik tespitinin ardından duruşma, sanık savunması ile devam ediyor.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Nurettin Demirkol’un Beykoz’da özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalıştığı, Demirkol’un maktul Denizolgun’un özel doktoru olduğu aktarıldı. Şüphelinin 26 Ağustos 2026 tarihinde ’tanık’ sıfatıyla verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. İddianamede Demirkol’un savcılıkta verdiği ifadede maktulün özel doktoru olmadığını, çiftliğe gittiğinde Murat B. ve yabancı uyruklu şahsın olduğunu, maktulün yüzünde ve vücudunda kan görmediğini, maktulün ölümüne ilişkin şüpheli değerlendirmesi yapmadığını belirttiği anlatıldı.

Maktulün yüzünde kan görmediğini beyan etmesine rağmen sanığın ölü muayene tutanağında ağzından kan sızdığını beyan ettiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçu inkar yönünde savunma yaptığı, iddialarının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, bu nedenle itibar edilmediği, şüphelinin olay günü polisleri kimin aradığını bilmediğini beyan etmesine rağmen polisleri kendisinin aradığının 155 acil çağrı ihbarı çözüm tutanağı ve olay yerine intikal eden polis memurunun beyanı ile sabit olduğu vurgulandı. İddianamede, sanığın maktulün özel doktoru olmadığı, maktulün ölümünü şüpheli değerlendirmediğini beyan etmesine rağmen olay yerine intikal eden polis memuruna, olay yeri inceleme memuruna ve 155 acil çağrı ihbarında kendisini maktulün özel doktoru olarak tanıttığı ve ölümü şüpheli değerlendirdiği belirtildi. Sanığın maktulün yüzünde kan görmediğini beyan etmesine rağmen ölü muayene tutanağında ağzından kan sızdığı, bilirkişi doktorunun maktulün yüz kısmının kanlı olduğunu beyan ettiği bilgisi iddianamede yer aldı.

Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş’in de olay yerinde olduğunun bilgisi yer aldı

Hazırlanan iddianamede, sanığın olay günü Kısıklı’daki ikametinde olduğunu beyan etmesine rağmen HTS kayıtlarında Kısıklı’da baz kaydı bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, sanığın çiftliğe gittiğinde maktulü ölü olarak bulduğunu beyan ettiği ancak HTS kayıtlarında sanığın hastaneyle ardışık arama kaydının bulunduğu, bu durumun çelişki oluşturduğu aktarıldı.

İddianamede, sanığın çiftliğe gitmesinden yaklaşık 1 saat sonra polislerin geldiğini beyan ettiği ancak çiftlikteki ilk baz kaydının saat 22.15 olmasına rağmen, 155 ihbarının saat 00.30’da olduğu belirtildi. Şüphelinin çiftlikte sadece Murat B. ve yabancı uyruklu şahsın olduğunu beyan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş’in de olay yerinde olduğunun sabit olduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, sanığın yanında başka şahıslar olduğu ve Hilmi Tuna Kuriş’in çiftlik bazının sanıktan önce olduğu, aralarında ardışık görüşme kayıtları bulunduğu, sanık Demirkol’un olay yerinde başkaca şahısların olmadığını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı. İddianamede, sanık Ahmet Gökçen’in Adli Tıp Kurumunda olmadığını beyan etmesine rağmen alınan HTS kayıtları doğrultusunda Gökçen’in kurumda olduğu da anlatıldı.

4 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Nurettin Demirkol hakkında, ’yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Başlıklar :arif ahmet denizolgunnurettin demirkolyalan tanıklıkbeykoz çiftliğişüpheli ölümeski ulaştırma bakanı
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