Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
22:18, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Ceza hakimliğine sevk edilen Çete tutuklandı.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Çete, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe çıkarılmıştı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Erman Çete gözaltına alındı.
Hakimliğe sevk edilen Çete tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çete, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Çete, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Çete'nin tutuklanmasına karar verdi.
Ekonomi
SPK'dan flaş karar: Tera ve Pusula'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu
Gündem
Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş tutuklandı