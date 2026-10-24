Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüpheli daha tutuklandı

Nafaka düzenlemesi 13. Yargı Paketi'nde: İşte süreyi belirleyecek şartlar

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlıklarına başlanan ve kamuoyunda 13. Yargı Paketi olarak bilinen yeni kanun teklifiyle, aile hukukunu yakından ilgilendiren süreçlerde köklü değişikliklere gidiliyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda uzun süredir tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasına son verilmesini öngören düzenleme, nafaka sürelerini evlilik süresi, yaş ve ekonomik durum gibi somut kriterlere bağlıyor. Taslak metin aynı zamanda boşanma davalarındaki istinaf ve temyiz yollarını yeniden şekillendirerek, uzayan yargı süreçlerinin daha makul sürelerde ve adil bir şekilde tamamlanmasını hedefliyor.