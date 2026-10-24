Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüpheli daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında çok sayıda tutuklama ve gözaltı gerçekleşirken şüphelilerin mal varlıklarına el koyuldu. Öte yandan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu yeni bir operasyon daha yapılmış, 31 kişi gözaltına alınmıştı.
15 TUTUKLAMA DAHA
Ayrıca 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarıldı.