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İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

12:42, 24/10/2026, Cumartesi
AA
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İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin aralarında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada 3 şüpheliye daha tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri talep edildi.

Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15'i tutuklanmıştı.

Şüpheli Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda da Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı.


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Başlıklar :İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıkara para aklama soruşturmasıoperasyon
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