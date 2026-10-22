12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı

2014 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2007 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bu nedenle 2011 yılında Silivri Cezaevine girdiği belirlendi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevine sevk edilen firari hükümlünün buradan firar ettiği öğrenildi. 2017 yılında Küçükçekmece’de bir başka çocuğa cinsel istismarda bulunan Ömer G.’nin aynı yıl kaçak yollarla önce Yunanistan’a daha sonra da Almanya’ya kaçtığı öğrenildi.