İzmir'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
09:22, 20/10/2026, Salı
AA
Yakalananlardan iki kişinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, bıçak, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.
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