İzmir'in zirvesine mevsimin ilk karı düştü: Bozdağ beyaza büründü

Bakanlıkta İzmir zirvesi: Gündem kentsel dönüşüm ve Körfez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı başta olmak üzere İzmir’in ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.