İzmir'in zirvesine mevsimin ilk karı düştü: Bozdağ beyaza büründü
İzmir’in en yüksek noktası olan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Zirvenin beyaza büründüğü bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
İzmir’in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Zirve beyaza büründü
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı
Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.