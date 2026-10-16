17:36, 16/10/2026, Cuma
Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı: Zirveler beyaza büründü
Bolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde ağaçlar karla kaplanırken, Düzce’nin yüksek rakımlı yaylalarında da sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU
Bolu’da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya başta olmak üzere Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte bölgedeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
KARLI MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce’nin yüksek kesimlerinde de sağanağın yerini kara bırakmasıyla yaylalarda kış manzaraları ortaya çıktı. Bolu’daki yüksek kesimlerde karla kaplanan ağaçlar ve çevrede oluşan beyaz örtü havadan görüntülendi.
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