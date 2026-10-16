Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı: Zirveler beyaza büründü

İstanbul'da jandarma ekipleri sel sonrası temizlik çalışmalarına katıldı

İstanbul Sarıyer'de etkili olan selin ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmaları gün boyu devam etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli de selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara katıldı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oldu.