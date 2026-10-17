Kayakseverlerin gözde merkezine yılın ilk karı düştü
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve tatilcilerin 'Beyaz Cennet' olarak adlandırdığı Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı. Zirveyi beyaza bürüyen yağışla birlikte, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 8 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da kış sezonu heyecanı da şimdiden başladı.
Kış sporları ve doğa turizminin Türkiye'deki kalbi Uludağ, mevsimin ilk kar yağışıyla renklendi.
Oteller bölgesi ve pistlerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kış tatili planı yapan kayakseverleri heyecanlandırdı. Zirvedeki doğal güzellikler beyaz örtüyle kaplandı.
HAVA SICAKLIĞI GECE 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Uludağ’da gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında ölçüldü. Yağışın devam etmesiyle birlikte gece saatlerinde dondurucu soğuğun etkili olacağı, sıcaklıkların 0 ila 1 dereceye kadar gerileyeceği ve kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
KAYAK SEZONU İÇİN ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ
Bünyesinde 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel barındıran Uludağ’da, yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Yetkililer, yağan karın ardından tesislerin bakım ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak kayak sezonunu Aralık ayı itibarıyla açmayı öngördüklerini belirtti.