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Sakarya'da felaket havadan görüntülendi: Evler toprak altında kaldı, iki mahalle ulaşıma kapandı

Sakarya'da felaket havadan görüntülendi: Evler toprak altında kaldı, iki mahalle ulaşıma kapandı

13:15, 16/10/2026, Cuma
AA
DHA
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Sakarya'da felaket havadan görüntülendi: Evler toprak altında kaldı, iki mahalle ulaşıma kapandı

Sakarya genelinde günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar, heyelan ve toprak kaymalarına yol açarak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde dağdan sürüklenen kaya ve çamur yığınları evlere zarar verip bir yapıyı kullanılamaz hale getirirken, Geyve ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle D-650 kara yoluna bağlanan mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi de havadan görüntülendi.

Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Dağdan sürüklenen taş, toprak ve kaya parçaları mahalledeki yapıların etrafını kaplarken, kısmi göçük oluşan bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dağdan sürüklenen taş, toprak ve kaya parçaları mahalledeki yapıların etrafını kaplarken, kısmi göçük oluşan bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Suyla taşınan çamurun giriş katlarını doldurduğu 3 evde de ciddi hasar oluştu.

Suyla taşınan çamurun giriş katlarını doldurduğu 3 evde de ciddi hasar oluştu.

"BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK, CAN KAYBIMIZ YOK"

Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, yaşanan afetin boyutunu anlatarak, "Aşırı yağış aldık; sel dağdan ne kadar taş ve toprak varsa mahalleye getirdi. Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Çok şükür can kaybımız yok. Sakarya Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleriyle hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık" dedi.

"BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK, CAN KAYBIMIZ YOK"Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, yaşanan afetin boyutunu anlatarak, "Aşırı yağış aldık; sel dağdan ne kadar taş ve toprak varsa mahalleye getirdi. Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Çok şükür can kaybımız yok. Sakarya Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleriyle hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık" dedi.

GEYVE'DE TOPRAK KAYMASI: D-650 BAĞLANTI YOLU KAPANDI

Sağanağın vurduğu bir diğer nokta ise Geyve ilçesi oldu.

GEYVE'DE TOPRAK KAYMASI: D-650 BAĞLANTI YOLU KAPANDISağanağın vurduğu bir diğer nokta ise Geyve ilçesi oldu.

Sakarya-Bilecik (D-650) kara yolunun Doğançay mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu, Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu tamamen kapandı.

Sakarya-Bilecik (D-650) kara yolunun Doğançay mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu, Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu tamamen kapandı.

Güzergahın kapanmasıyla birlikte iki mahalleye bu yön üzerinden giriş yapılamaz hale geldi.

Güzergahın kapanmasıyla birlikte iki mahalleye bu yön üzerinden giriş yapılamaz hale geldi.

EKİPLER BÖLGEDE SEFERBER OLDU


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyardı.

EKİPLER BÖLGEDE SEFERBER OLDUİhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sürücüleri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleri yardımıyla kapanan bağlantı yolunu temizlemek ve iki mahalleye ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla aralıksız çalışma yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleri yardımıyla kapanan bağlantı yolunu temizlemek ve iki mahalleye ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla aralıksız çalışma yürütüyor.


KOCA MAHALLE SUYA GÖMÜLDÜ

Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi, havadan görüntülendi.


KOCA MAHALLE SUYA GÖMÜLDÜKocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi, havadan görüntülendi.

İşte Alandere Mahallesi'nde son durum...

İşte Alandere Mahallesi'nde son durum...
Başlıklar :sakaryaheyelantoprak kaymasıkarasugeyvekocaalialandere mahallesi
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