Sakarya'da felaket havadan görüntülendi: Evler toprak altında kaldı, iki mahalle ulaşıma kapandı

Sel eğitimi yine engelledi: Sakarya’da okullar bir gün daha tatil edildi

Sakarya’da beklenen şiddetli yağış nedeniyle il genelindeki tüm okullarda ve Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yarın eğitime bir gün ara verildi.